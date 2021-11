Conte kom en time for sent

Antonio Conte ble hastet inn i Tottenham. Italieneren er ikke helt inne i rutinene ennå, men er klar på hva som skal til for å bygge et vinnerlag.

Søndag kl. 14.50: Everton-Tottenham på TV 2 Sport Premium 2 og TV 2 Play.

– Før jeg begynner må jeg beklage for at jeg er sen.

Slik innledet Antonio Conte fredagens pressekonferanse – den første på Tottenhams treningsanlegg – en time etter at den egentlig skulle begynt.

– Vi hadde en treningsøkt, en video-treningsøkt, og derfor var det litt vanskelig for meg å komme til rett tid. Jeg beklager, sa italieneren.

Forklaringen var kanskje litt forvirrende, men etter å ha sagt unnskyld tok 52-åringen seg god tid til å svare på pressens spørsmål.

HEFTIG DEBUT: Antonio Conte beskrev debuten, 3-2-seieren over Vitesse i Conference League, som en vill kamp. De liljehvite ledet 3-0. I tillegg fikk tre spillere rødt kort. Foto: Tony Obrien

De ville vite hvordan han har tenkt til å bygge et vinnerlag ut av klubben som har sunket som en stein etter Champions League-finalen i 2019.

– Det er en stor utfordring. En stor, stor utfordring, medga Conte.

– Og jeg vet veldig godt at denne klubben ikke har vunnet (trofeer) på mange år. Men jeg mener at for å vinne noe, må du bygge for å vinne noe. Å vinne noe skjer ikke på én, to eller tre dager, eller én til to måneder. Du må ha en visjon, fortsatte han.

Varsler endringer

Conte mener at klubbens visjon er på plass utenfor banen.

– Nå mener jeg at vi må begynne å ha en visjon også på banen. Jeg mener at det er viktig om vi skal vinne.

Han tar over et Tottenham-lag på niendeplass på tabellen. Opp til West Ham på fjerdeplass er det bare fem poeng.

Conte, som vant debutkampen 3-2 mot Vitesse i Conference League, varsler store endringer.

– På banen mener jeg at vi må forandre mange, mange ting. Det kan skje på kort tid, mener han.

SPARKET: Nuno Espirito Santo fikk bare fire måneder i Tottenham. Foto: Tony Obrien

Kane fornøyd

En av hans viktigste oppgaver blir å få fart på Harry Kane. Etter å blitt sterkt koblet til Manchester City i sommer, har superspissen bare scoret ett mål på ni Premier League-kamper.

28-åringen snakket varmt om italieneren da ansettelsen ble klar.

– Det viser store ambisjoner. CV-en hans snakker for seg selv, alle vet hvor høyt ansett han er og hva han har gjort som manager, sa Kane, ifølge Daily Mail.

Torsdag debuterte Conte med 3-2-seier over Vitesse i Conference League. Søndag venter Everton i hans første Premier League-kamp med de liljehvite.

