Kilder til TV 2: Bestilte sporingsenhet hjem med sitt eget kredittkort

TØNSBERG (TV 2): Politiet mener at de tre mennene som er siktet for å ha drept Bård Lanes (33), gjorde en rekke forberedelser. Etterforskerne har funnet flere sentrale spor, ifølge TV 2s opplysninger.

Et halvt år etter at Bård Lanes ble jaget og deretter skutt i Tønsberg, sitter tre menn i varetekt. Politiet mener at den ene skjøt, mens de to andre har hatt roller som såkalte medvirkere.

Politiet mener at den avdøde 33-åringen ble overvåket i flere dager forut for drapet.

Under etterforskningen har politiet blant annet funnet en sporingsenhet under bilen til Lanes. De mener at de siktede har benyttet denne til å følge med på offerets bevegelser via en app.

Ifølge TV 2s opplysninger mener politiet at den ene siktede har alibi for drapstidspunktet, men at han bestilte sporingsenheten med sitt eget kredittkort. Etter det TV 2 får opplyst ble denne levert hjem til ham.

Politiadvokat Fredrik Borg Johannessen ønsker ikke å kommentere detaljene rundt anskaffelsen av enheten.

Snakket sammen

Han sier imidlertid at det er flere grunner til at politiet mener at drapet var planlagt.

PÅTALEANSVARLIG: Politiadvokat Fredrik Borg Johannessen. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Det dreier seg om kontakt mellom de siktede og at det er gjort innkjøp, blant annet av sporingsenheten som er funnet på bilen til avdøde. I tillegg er denne enheten blitt aktivert og påsatt kjøretøyet, sier politiadvokaten.

Slik det ser ut har enheten vært aktiv i noen dager forut for ugjerningen.

Etter det TV 2 får opplyst har politiet funnet fingeravtrykk fra en av de andre siktede på sporingsenheten. Dette er ikke vedkommende som bestilte den eller han politiet mener skjøt.

Politiet ønsker ikke å kommentere disse opplysningene.

– Hva kan du si om kommunikasjonen mellom de siktede før drapet?

– Det har vært møtevirksomhet, og det fremstår som at minst to av dem har bodd sammen. I tillegg har det vært kommunikasjon via applikasjoner på telefoner, sier Borg Johannessen.

ÅSTED: Drapet skjedde ved industriområdet Kilen i Tønsberg. Foto: Frode Sunde / TV 2

Fant spor i utbrent bil

Slik TV 2 forstår det har det vært en mangeårig konflikt mellom Lanes og de to som er siktet for å ha medvirket til drapet, men ikke mellom siktede og skytteren.

Derfor er det uavklarte spørsmål knyttet til sistnevntes rolle. Han er ei heller hjemmehørende i Tønsberg.

Politiet har ikke funnet noen årsak eller konkret hendelse som tyder på at spenningsnivået tiltok ytterligere i tiden før ugjerningen.

Noen timer etter drapet ble det funnet en brennende bil i Tønsberg. Denne setter politiet i sammenheng med handlingen.

FANT GJENSTANDER: I en utbrent bil på Sem fant politiet gjenstander og klær de mener å knytte til mannen som skjøt. Foto: Frode Sunde / TV 2

Ifølge Borg Johannesen var ikke hele kjøretøyet utbrent da Kripos' kriminalteknikere startet sine undersøkelser. I bilen fant de gjenstander og tøy som de mener tilhører den påståtte skytteren.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld i denne saken, sier mannens forsvarer, advokat Javeed Shah.

Lanes skal ha snakket med politiet

Mannen som politiet mener bestilte enheten forsvares av advokat Jon Anders Hasle.

– Han har aldri vært med på planlegging av et drap. Det er hans klare og tydelige standpunkt, sier Hasle.

Mannen det skal være funnet fingeravtrykk fra på sporingsenheten, representeres av advokat Simen Tveten. Han har ikke besvart TV 2s henvendelser.

OMFATTENDE ETTERFORSKNING: Politiet mener å ha funnet flere relevante spor i saken. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Ifølge Tønsbergs Blad rakk Lanes å snakke med politiet etter at han ble skutt, før han ble fraktet til sykehus. Det er ukjent hva som ble sagt i denne samtalen.

Det var 33-åringen selv som ringte nødetatene og varslet om hva som hadde skjedd.

Politiet har et mål om å avslutte etterforskningen innen nyttår.