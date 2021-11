Advarer mot svindelforsøk

Forsikringsselskapet har fått flere henvendelser fredag fra kunder som opplyser om svindelforsøk.

Kundene har ifølge If mottatt SMSer eller eposter fra noen som forsøker å få dem til å oppgi kontonummer og kredittkortopplysninger, angivelig for å få tilbakebetalt et beløp.

Avsenderen i mailen er tilsynelatende «Telenor A.S.» med et referansenummer. I mailen oppgis imidlertid signaturen til en av If og Europeiske Reiseforsikrings ekte skadebehandlere, og i mailfeltet står sentralbordnummeret til If, skriver de i en pressemelding.

– Denne typen svindelforsøk viser hvor utspekulerte teknikker som tas i bruk for å lure mottakerne. Samtidig er det en veldig ekkel situasjon for vår kollega, som helt uskyldig og i uvitenhet blir misbrukt i en svindelsak som dette. Vi oppfordrer alle som har fått denne meldingen om å ikke ta dette for god fisk, for så å melde fra til politiet. Vi ville aldri bedt kunden om slik informasjon, sier Andreas Handeland, kommunikasjonsdirektør i If.

De jobber nå med å kartlegge omfanget av svindelforsøket.

– Vi tar saker som dette på høyeste alvor. Nå jobber vi med å kartlegge omfanget, ta godt vare på vår kollega, samt gi god informasjon til kundene våre. Vi vurderer også å anmelde saken til politiet, sier Handeland.