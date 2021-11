Ford S-Max er bilen som viste at også flerbruksbiler kan helle litt mot å være sexy.

S-Max har plass til inntil sju personer og brukbart med bagasjeplass. Du kan også klappe baksetene ned i gulvet og få en toseter med stort varerom, takket være det Ford kaller FoldFlatSystem.

S-Max var også første bil ut med Fords Kinetic design. De skarpe, klare linjene gir den et litt sporty preg. Noe som ikke er så vanlig i denne klassen.

Ford har også fått mye skryt for kjøreegenskapene. Størrelsen til tross, innbyr S-Max til, i alle fall litt, inspirert kjøring. Første generasjon bygger i grunn og bunn på samme plattform som Volvo V70 og S80, men med mye skapere styring.

Galaxy og S-Max forsvinner

Her hjemme var den i mange år klassens mest solgte bil. Det fulgte også andre generasjoner opp da den kom i 2015. Da fikk S-Max og søstermodellen, Galaxy, for første gang også 4x4. Noe mange hadde ventet lenge på. Det slo naturlig nok godt an i Norge og suksessen fortsatte.

Vil du ha enda mer plass enn hva Ford S-Max kan tilby, er det naturlig å sjekke ut den enda større Galaxy.

Forleden slapp vi nyheten om at disse to praktiske familiebilene forsvinner fra markedet. Les mer om det her: Ford rydder skikkelig opp i modellutvalget sitt, samtidig som salget har falt kraftig de siste årene.

Men på bruktbilmarkedet vil de fortsatt finnes i mange, mange år, som attraktive bruktbiler for familier med plassbehov.

Spørsmålet som da melder seg er; hvor bra er disse bilene egentlig?

Vi gjør vi som vi ofte gjør – går rett til kilden og Brooms brukergenererte bilguide «Eierne mener». Der har nemlig nesten 100 Ford S-Max- og Galaxy-eiere lagt inn sine erfaringer om bilene de har. Dette bør være svært verdifull informasjon for alle som vurderer disse bilene.

Dette er noe av det eierne skriver:

Større inni enn utenpå

Faksimile fra Brooms «Eierne mener».

– Utrolig bra bil med tanke på plass og utnyttelse innvendig. Bagasjerommet er enormt. Bilen skjuler den innvendige plassen veldig bra sett fra utsiden. Ser mye mindre ut enn den faktisk er. Det er noe av det eieren av denne 2010-modellen skriver om bilen sin.

Ikke overraskende ender det med full pott og 10 poeng i kategorien plass og praktiske egenskaper. Det som det trekker bittelitt for er bensinforbruk, med stor motor, samt kvalitet og driftssikkerhet.

8,2 poeng av 10 mulige blir fasit her når alle kategorier er oppsummert.

Girkasse-havari

Faksimile fra Brooms «Eierne mener».

Girkassen havarerte etter 42.000 kjørte kilometer, men det ble dekket av garantien. Det skriver denne eieren av en 2013-modell S-Max med syv seter og dieselmotor.

Som mange andre trekkes plass og praktiske løsninger fram som positivt, men denne eieren mener at bilen likevel kunne vært mer påkostet innvendig. Drivstoff-forbruket oppleves som hel OK.

Totalt gis det her 5,8 av 10 mulige poeng.

Billigere enn SUV

Faksimile fra Brooms «Eierne mener».

– Ingen problemer så langt med vår 2016-modell som har gått ca. 50.000 km. Det skriver denne eieren av en Galaxy med dieselmotor.

Vedkommende legger også til at den er relativt dyr i innkjøp, men billig i forhold til tilsvarende SUV. I tillegg verdsettes både kjøreegenskaper og plass / praktiske egenskaper. Sistnevnte få full pott med 10 poeng.

Med andre ord en godt fornøyd Ford-eier der. Sluttsummen blir da også 8,8 poeng av 10 mulige i denne Galaxy-anmeldelsen.

Litt dyr og litt tørst

– Kjøpte den som familiebil og den skuffer ikke! For en familie på 4 eller 5 så kan jeg ikke se en bedre kombinasjon enn dette. Den som forteller det er eieren av en 2017-modell med firehjulsdrift.

Kategorien plass og praktiske egenskaper gis full pott med 10 poeng. Det samme i kategorien kjøreglede. Det trekkes ørlitt for relativt høy innkjøpspris og litt for drivstoffforbruk på småkjøring.

Totalen blir likevel veldig bra, med 9,4 poeng av 10 oppnåelige.

Oppsummering:

Jevnt over virker Galaxy- og S-Max-eierne godt fornøyd. Det er spesielt kombinasjon av plass og kjøreegenskaper trekkes fram. Da skrytes det nesten uhemmet.

Noen eiere har opplevd noe «små-rusk» kvalitetsmessig, spesielt på de litt eldre bilene. At kvaliteten på interiøret, som dashbord og midtkonsoll kunne vært noe bedre nevnes av en del eiere. De med best utstyrte biler virker til å være mest fornøyd med dette.

Enkelte eiere proklamerer også at de gjerne kjøper samme bil neste gang. Det blir altså vanskelig, da bilen går ut av produksjon. Men det vitner i alle fall om fornøyde eiere.

De som har nyeste S-Max (Fra 2015 -) er de som er aller mest fornøyd av Ford-eierne i Norge.

De gir bilene sine 9,0 poeng i snitt av 10 mulige. Tett fulgt av de som kjører ny Monedo (2015-) som gir bilene sine 8,9, mens på tredjeplass finner vi de som kjører Ford Edge med 8,7 poeng.

De som kjører S-Max fra 2006 – 2015 gir bilene sine 7,9 poeng av 10 mulige.

Les også: Topp 3: Disse norske bileerne er aller mest fornøyd

Innvendig plass og praktiske egenskaper er det Galaxy og S-Max-eierne setter mest pris på ved bilene side. Dette er fra baksetet i en S-Max.

