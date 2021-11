Besseberg-advokat reagerer på Økokrim-etterforsking:– Tar altfor lang tid

Ti måneder har gått siden den knusende «Besseberg-rapporten» ble offentliggjort

Tre og et halvt år har gått siden østerriksk politi begynte å etterforske den tidligere presidenten i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU)

Den «idrettslige etterforskningen» skulle i utgangspunktet ha vært ferdig i vår. Økokrims etterforskning skulle i utgangspunktet ha vært ferdig i løpet av året

De stadige utsettelsene faller i dårlig jord hos Christian B. Hjort, Bessebergs advokat.

– Vi har påpekt at etterforskningen tar altfor lang tid. Økokrim sier de har forståelse for det, men viser til at ting tar tid fordi det er forhold som etterforskes i utlandet. Dette er forhold som ble tatt opp da saken ble overført til Norge, og Besseberg var allerede da urolig over at det ville medføre forsinkelser, sier han til TV 2.

Ny påtaleansvarlig i saken

Økokrim vil ikke anslå en ny tidsfrist for etterforskningen eller gå inn på i hvilken grad Besseberg samarbeider, men skriver følgende i en uttalelse:

«Økokrim tar sikte på å avgjøre saken så raskt som mulig. Det er imidlertid ikke mulig nå å forutse akkurat hvor mye tid som vil gjenstå, eller hvilke etterforskingsskritt som eventuelt bør foretas før saken kan påtaleavgjøres. Blant annet avventes informasjon som må innhentes fra utlandet», sier førstestatsadvokat Marianne Djupesland.

Djupesland har overtatt påtaleansvaret for saken fra førstestatsadvokat Trude Stanghelle, som er opptatt med en hovedforhandling, som ledet arbeidet innledningsvis.

– Det har også vært skifte av påtaleansvarlig, noe vi fryktet ville forsinke saken ytterligere, men vi håper at Økokrim snarlig tar en avgjørelse om påtale i saken. At etterforskningen trekker ut i tid viser at det ikke har vært bevismessig grunnlag for alle de kraftige beskyldningene som har blitt fremsatt. Dette er til stor belastning for Besseberg, sier Hjort.

– Besseberg samarbeider

Økokrim etterforsker påstander om grov korrupsjon, som har en strafferamme på ti års fengsel.

Østerriksk politi etterforsker parallellt påstander om bedrageri og dopingsvindel.

En talsperson sier til TV 2 at «etterforskningen pågår fortsatt», og at det ikke er mulig å anslå når saken vil være ferdigbehandlet.

Ifølge Hjort har Besseberg bidratt så godt han kan.

– Samarbeider Besseberg?

– Absolutt. Han har forsøkt å samarbeide så godt han kan. Det er ikke forhold hos han som trekker ut. Det er ikke han det har stått på, sier advokaten, og legger til at Besseberg står fast på at han ikke skal uttale seg om saken til media før den er ferdigbehandlet.

Venter på informasjon

Samtidig som han etterforskes av politiet i både Norge og Østerrike, pågår arbeidet med å bestemme hvilke eventuelle idrettslige konsekvenser hans angivelige regelstridige oppførsel skal ha.

Det var i januar at IBUs uavhengige granskingskommisjon (ERC) la frem sin endelige rapport om beskyldningene om korrupsjon og dopingsvindel.

Rapporten var rystende lesning og omhandlet funn av 13 luksusklokker hjemme hos Besseberg, beskyldinger fra dopingvarsler Grigorij Rodtsjenkov om betalinger av flere millioner til Besseberg, gratis jaktturer i Russland, prostituterte, som ble kalt «tolker», som ble stilt til Bessebergs disposisjon på reiser til Russland, og EPO-sprøyter som ikke ble gitt videre til politiet.

Biathlon Integrity Unit (BIU) skal vurdere hva de vil gjøre med funnene og hvilke sanksjoner Besseberg eventuelt skal få, men det arbeidet har gjentatte ganger blitt utsatt.

I sommer ble en endelig rapport sendt til BIU-styret, men denne ble så sendt i retur på grunn av mangelfull informasjon.

BIU-sjef Greg McKenna sier at de fortsatt venter på informasjon og ikke kan anslå når en beslutning vil bli tatt.