Derfor tror United-eksperten at Solskjær beholder jobben med tap

Mark Ogden mener det må minst et stortap til mot byrival Manchester City for at Ole Gunnar Solskjær skal bli sparket som United-manager.

Manchester United har slått tilbake etter braktapet mot Liverpool med seier over Tottenham og uavgjort mot Atalanta i Champions League.

Men jobben til Ole Gunnar Solskjær er stadig diskutert, og lørdag formiddag kommer naborival Manchester City på besøk til Old Trafford.

Mark Ogden er ESPNs Manchester United-korrespondent, og følger klubben tett. Han tror ikke Solskjærs jobb vil være like truet om det skulle bli et nytt stortap denne gangen.

– Det er alltid viktig å slå City, spesielt etter tapet for Liverpool. Han trenger å vinne, men jeg tror ikke det vil ha en betydning for fremtidens hans om United taper. Med mindre de går på et stortap, tror jeg Solskjær beholder jobben, tror United-kjenneren.

– Så presset er ikke like stort på ham lenger?

– Jeg tror presset er der, men ikke like intenst som for én uke siden. Klubben har akseptert at det ikke går bra. De har sett på markedet, valgte ikke å gå for Antonio Conte og har ikke funnet noen åpenbar etterfølger. Med mindre det blir 3- eller 4-0 tror jeg Solskær er OK. Det er fordi de ikke har en åpenbar løsning klar, mener han.

Nevnte Conte ble nevnt som den mest sannsynlige etterfølgeren om Solskjær skulle få fyken, men italieneren overtok treneransvaret i Tottenham etter at Nuno Espirito Santo måtte gå.

Skeptiske supportere

Selv om det har vært varierende resultater denne høsten, har fortsatt supporterne sunget Solskjær-sanger på Old Trafford. Mark Ogden merker derimot at stemningen er i ferd med å snu.

– Fansen elsker Ole og han er en legende, men de syns ikke han er taktisk dyktig nok. De har skjønt at han ikke er den riktige mannen for jobben. De vil ikke at han skal bli sparket, men samtidig syns de ikke klubben går fremover.

– Det er en bekymring blant Solskjær-tilhengere at han ikke har det som skal til for å tette gapet til City og Liverpool. Solskjær er verken en Klopp eller en Guardiola.

Ogden deler fansens syn, og synes ikke Solskjær er den rette mannen til å føre United til toppen.

– Han skulle komme inn å gjøre klubben til ett gladere sted. Det har han klart, og det har vært progresjon. Men det har gått utrolig sakte, mener Ogden.

Etter andreplass i Premier League og tap for Villarreal i Europa League-finalen fikk Solskjær en ny treårskontrakt i United. Det var lengre avtaler enn flere av kollegaene i toppklubbene fikk.

– Jeg synes ikke Solskjær fortjente en treårskontrakt i sommer. Chelsea ga Thomas Tuchel to år, Manchester City ga Pep Guardiola to år. Hvorfor fikk Solskjær tre år uten å ha vunnet trofeer? spør Ogden seg.

– Han har gjort en god jobb og laget et grundig fundament for fremtiden, men akkurat nå er han ikke en Manchester United-manager som er i stand til å vinne Premier League eller Champions League.

Tror han overlever

The Times-journalist Paul Hirst følger Manchester United tett, og han deler Ogdens spådom om hva som skjer om Solskjær sparkes.

– Om de taper med 5-6 mål mot City, så forventer jeg at posisjonen hans vil vurderes igjen. Det kommer an på prestasjonen. Taper de 0-1 etter en individuell feil, så tror jeg han overlever det.

Likevel tror han det forventes gode prestasjoner.

–Jeg tror styret ønsker å se tegn på framgang og kontinuitet, det er det de ser etter nå. De har ikke sett det i det siste, men så lenge han unngår en ny ydmykelse så tror jeg han klarer seg, sier Hirst til TV 2.

– Dette ender aldri

Solskjær fikk naturligvis flere spørsmål om sin egen fremtid på pressekonferansen i forkant av byderbyet.

– Fra da jeg kom hit i desember i 2018 har det vært spekulasjoner. Det er ikke noe problem. Vi har beveget oss fra Liverpool-kampen som alltid vil være et mørkt kapittel, men vi har hatt en god uke med to gode resultater. Man forventer ikke at det skal være en enkel reise når man blir Manchester United-manager, sa Solskjær.

TV 2s ekspert Trevor Morley tror resultatet mot City vil styre mye av stemningen rundt Solskjær fremover. Etter byderbyet venter landslagspause og to uker uten kamp.

– Hjemmeformen har vært elendig, med tap mot Aston Villa, uavgjort mot Everton og selvfølgelig ydmykelsen av Liverpool. Nå har han hatt en god uke, men dette ender aldri, sier Morley.

– Han har hatt så mange oppturer, og så mange nedturer. Slår han City er det rett tilbake der oppe, legger han til.

Mener Cavani er viktigst

Manchester United må definitivt klare seg uten Raphael Varane, som måtte av banen med skade i midtukekampen mot Atalanta, samt Paul Pogba som er suspendert. Victor Lindelöf kan dog rekke byderbyet.

Fredag kveld kom meldingen om at Edinson Cavani ikke er med i Uruguay-troppen av medisinske årsaker. Solskjær nevnte ingenting om veteranspissen på pressekonferansen, men det er dermed høyst usikkert om 34-åringen er klar.

Mark Ogden trekker frem uruguyaneren som en viktig brikke for Solskjær.

– Det store problemet er at Edinson Cavani er den viktigste spilleren United har. Han jobber så hardt og setter et eksempel for resten av laget, og gjør det enklere for Ronaldo.

– Men de kan ikke stole på et spisspar som er 70 år gammelt til sammen. Cavani gjør mye mer enn Rashford, Greenwood og Martial, men han kan ikke brukes hele tiden, sier Ogden.