Cleos kidnapper hadde rommet full av dukker

Stadig flere bisarre detaljer kommer frem etter at australsk politi fant fire år gamle Cleo innelåst i et hus.

Natt til onsdag denne uken tok australsk seg inn i et låst hus i den lille byen Carnarvon.

Inne på et rom fant de den fire år gamle jenta Cleo Smith. Da hadde hun vært savnet i 18 dager.

En 36 år gammel lokal mann ble pågrepet like i nærheten av huset. Til tross for at Carnarvon er en by med drøyt 5000 innbyggere, og beskrives som et sted hvor alle kjenner alle – var den pågrepne mannen ukjent for Cleos foreldre.

Bisarre detaljer

Naboer av 36-åringen hadde i dagene før fireåringen ble funnet reagert på mystiske bleiekjøp.

Nå dukker stadig flere bisarre detaljer opp i ulike australske medier.

Storavisen Sidney Morning Herald skriver blant annet at den mistenkte kidnapperen hadde et rom full av dukker i huset sitt, og at han var besatt av disse.

Da politiet tok seg inn i boligen til 36-åringen, satt Cleo på et soverom og lekte.

– Lysene var på, og hun satt og lekte med noen leker. Jeg tror det er alt jeg vil si. Det er enkelte ting vi så som vil være bevis i retten, sier politibetjent Cameron Blaine til avisen.

Solgte dukker til mannen

Politiet har ikke kommentert opplysningen om at huset var fullt av dukker, men flere australske aviser har publisert bilder av den siktede mannen sammen med blant annet «Bratz-dukker».

Sydney Morning Herald skriver også at 36-åringen i april 2020 lastet opp en video på sin Facebook-profil med følgende tekst:

«Jeg elsker å ta med dukkene mine på kjøreturer, fikse håret deres og ta selfies i offentligheten».

UNDERSØKELSER: Australsk politi gjennomfører undersøkelser i huset hvor fireåringen ble funnet. Foto: Reuters

En lokal butikk bekrefter overfor avisen at de har solgt en rekke dukker til den nå siktede mannen.

– Vi er ydmyk

Dagen etter pågripelsen møtte han i retten, hvor han blant annet ble siktet for kidnapping.

SMILTE BREDT: Politiet friga et bilde av en smilende Cleo fra sykesengen på sykehuset etter hun ble funnet. Foto: Western Australia Police via AP

Politiet sier at de tror 36-åringen handler alene, og at kidnappingen var spontan.

Kort tid etter at Cleo ble funnet, ble hun gjenforent med moren Ellie Smith og stefaren Jake Gliddon.

I en fersk uttalelse takker de alle som var med å lete etter datteren.

– Vi er ydmyk over all kjærligheten og støtten vi har mottatt, ikke bare fra lokalsamfunnet men fra hele Vest-Australia og resten av landet, sier de ifølge BBC.

Nålen i høystakken

Smith vil spesielt rette en takk til det lokale politiet.

Western Australia Police har selv uttalt at jakten på Cleo var som å skulle finne nålen i høystakken.

De var derfor svært lettet da jenta de fant i det låste huset, faktisk viste seg å være savnede Cleo.

– En av våre politibetjenter løftet henne opp å spurte hva hun het. Da svarte hun: Mitt navn er Cleo, har en av politibetjentene tidligere uttalt.

Fireåringen har nå vært trygt hjemme i noen dager. På en pressekonferanse torsdag uttalte politisjef Mark McGowan at han hadde møtt Cleo og hennes familie, og at fireåringen hadde det bra etter forholdene.

– Hun har sovet litt, spist masse og kost seg, sa McGowan ifølge CNN.