Sulter i hjel på grunn av klimaendringer

SVALBARD (TV 2) Den raske temperaturstigningen på Svalbard gjør det vanskeligere for reinsdyrene å få tak i mat om vinteren. Forskere på Svalbard sier de tydelig ser hvordan den globale oppvarmingen påvirker økosystemene.

– Snøen betyr alt for systemet her, sier Mads Forchhammer, professor i arktisk biologi ved universitetssenteret på Svalbard.

Han peker innover Bjørndalen, som han kaller et laboratorium. Hit tar han med seg studenter for å se nærmere på hvordan den globale oppvarmingen påvirker økosystemene.

Temperaturen har steget raskere i Svalbard-regionen enn noen andre steder i verden. Siden 60-tallet har temperaturen steget med 5,6 grader.

OVERVÅKER: Mads Forchhammer følger med på hva klimaendringene gjør med naturen. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Vi ser endringer i vegetasjonen. Vi ser at det kommer sørlige arter inn, fuglene kommer tidligere. Det er mange tegn på at Arktis varmes opp, sier Forchhammer.

Han forklarer hvordan alt henger sammen. Fra ørsmå plankton i havet, til isbjørnen, som for mange har blitt et symbol på klimaendringene.

– Organismene lever i et system, så når en organisme påvirkes, sprer endringen seg gjennom hele systemet, forklarer han.

Reinsdyr dør

Forchhammer forsker spesielt på reinsdyr. Og for dem har klimaendringene fått dramatiske konsekvenser vinterstid.

Varmere vintre gjør at snøen smelter. Det kommer gjerne også regn, som legger seg oppå snøen. Etter hvert danner det seg lag av is, som gjør at reinsdyrene ikke kommer seg ned til maten.

– Da blir de underernærte og dør, sier Forchhammer.

Vinterstid har forskerne funnet hundrevis reinsdyr som har sultet i hjel. Likevel har reinsdyrbestanden på Svalbard økt.

SVALBARDREIN: På Svalbard finner man reinsdyr i alle områder som ikke er dekket av isbreer. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Når det gjelder klimaendringene, kan man si at noen arter er tapere og noen er vinnere. Reinsdyrene på Svalbard er begge deler, sier Forchhammer.

For om sommeren gjør temperaturstigningen at det er mye mer mat for reinsdyrene å finne. Det har så langt veid opp for matmangelen vinterstid. Men det kan endre seg.

– Om vintrene blir verre, og man får mye mer is, kan det får negative konsekvenser, sier Forchhammer.

BRA OM SOMMEREN: Bjørndalen, vest for Longyearbyen, er et godt beitested for reinsdyr sommerstid. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Eksperter anslår at den årlige nedbøren på Svalbard vil øke med 45-65 prosent, opptre oftere og i større grad komme som regn i stedet for snø, ifølge Cicero.

Spennende og skremmende

Svalbard er blitt et slags utstillingsvindu for den globale oppvarmingen, og mange følger nøye med på utviklingen her.

At temperaturen har steget så raskt på Svalbard, gjør det til et svært spennende sted - sett med forskerøyne, sier Forchhammer. Samtidig syns har utviklingen er skremmende.

– Vi mennesker påvirker klimaet. Jeg personlig føler et ansvar for å gå inn og finne ut hva som skjer med naturen, sier han.

Forskningen som skjer i Bjørndalen på Svalbard, er en liten brikke i et stort puslespill som må legges om man skal forstå hva den globale oppvarmingen gjør med verden.

UTSTILLINGSVINDU: På grunn av den raske temperaturstigningen, har Svalbard blitt et utstillingsvindu for hvilke endringer temperaturstigning kan føre til. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Lærdommer herfra kan også være nyttig om temperaturen fortsetter å stige andre steder i verden.

– Vi kaller jo dette et laboratorium, så det vi finner ut om hvordan klimaendringene påvirker systemene her oppe, er noe man kan få bruk for lengre sør, både i landbruk og i ledelse, sier han.