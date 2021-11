Merete og Lasse ute av LEGO Masters: – Røk ut på grunn av filleting

LEGO Masters ruller nå på skjermen til norske seere, og deltakerne konkurrerer ikke bare om heder og ære – noe de selv trodde.



Tittelen som «Norges første LEGO Masters» kommer nemlig med en vinnerpremie på 500 000 norske kroner. Av åtte lag står det nå seks igjen – etter at Lasse Nymoen (45) og Merete Nilssen (48) måtte forlate konkurransen i fredagens episode.

Røk ut på filleting

Lasse og Merete havnet i bunn sammen med første par som røk ut i den første utslagskonkrruansen, men reddet seg inn igjen uken etter. Denne uken gikk det dessverre ikke.

Duoen, som har bygget sammen før LEGO Masters på prosjekter for blant annet Kristiansand Dyrepark, er sikre på hvorfor det ble dem som trakk det korteste strået.

– Vi ble ikke ferdige. Vi burde sett at vi hadde et tidsproblem tidligere, det var egentlig filleting vi røk ut på, forklarer Lasse.

Dette sier Nilssen seg enig i, og forteller at hun er mer vant til jobbe når hun vil, både alene, og i ro og mak. Hun forklarer de nok også valgte en for avansert byggeteknikk.

– Da brikkemester sa at han fokuserte på teknikk hver gang, så visste jeg at jeg hadde en knallbra teknikk for nettopp denne oppgaven. Det var dessverre ikke nok tid, og dermed ble ikke kontruksjonen solid nok, så da skar det seg, forteller Merete.

Til tross for dette hadde de en veldig fin opplevelse sammen.

– Det var veldig gøy å delta med Lasse. Jeg er vel mer kruttønna, og han er mer den rolige, for å si det på måten, legger 48-åringen til.

For Merete hadde det siste året vært preget av mye koronarestriksoner som styrer i privat barnehage, noe som gjorde at det hele føltes som en ferie.

– Det var hysterisk morsomt, og en fantastisk avkobling. Så det var helt nydelig, forteller Merete da TV 2 ringer henne.

Ikke nok brikker

Det var ikke bare tiden som satte kjepper i hjulene for videre deltakelse, men også det at kommunikasjonen ikke alltid var helt på topp.

– Jeg følte vi utfylte hverandre godt, selv om jeg noen ganger blir frustrert fordi han ikke forsto hva jeg formidlet, det kommer jo frem, sier Merete og ler.

– Det fikk jeg høre fra de på jobben, de kjente meg jo veldig igjen, legger hun til.

De hadde også et problem med å få byggverkene til å se ut slik som de hadde planlagt de i hodet sitt.

– Jeg fikk høre fra noen kompiser at det vi bygget i forrige episode så best ut etter det var sprengt, forteller Lasse og viser til «bløtkaken» som egentlig skulle være en UFO.

– Jeg skal ikke si meg uenig i det, legger han til og ler.

– Så det var både tiden, og det at teknikken skar seg. Jeg har tenkt litt på det i ettertid, at jeg ikke skulle laget det så «fancy», legger Merete til.

Hun forklarer til at hun tror de hadde hatt bedre hvis de hadde valgt en enklere teknikk – men også om de hadde hatt de riktige klossene. Dette til tross for at deltakerne har tilgang på over flere millioner klosser.

– Det var et par runder hvor Lasse og jeg hadde planlagt en byggeteknikk, hvor vi ikke kunne bruke den fordi vi ikke hadde de riktige klossene. I tillegg hadde de ikke alle brikker i alle farger, så det gjorde det vanskeligere å utføre ideene våre, forklarer Merete.

Arrangerer LEGO-messe

Selv om ikke duoen gikk helt til topps, angrer de ikke på deltakelsen og har god kontakt med de andre deltakerne.

– Jeg har fått en opplevelse for livet, dette kommer jeg til å ha med meg lenge, sier Lasse.

Merete har også fått tilbakemeldinger fra foreldrene i barnehagene hennes om at de setter pris på et «feel good» program for hele familien.

– I LEGO Masters er det ikke intrigene vi er på utkikk etter. Det er en hyggelig familie-setting, forklarer hun.

De forteller at alle deltakerne i LEGO Masters skal stille ut egne byggverk på en LEGO-messe arrangert av Joakim Wang (45), som også er deltaker i programmet.

– Joakim er den som arrangerer, og det skal være på Hellerud i Oslo den 27-28. november. Der skal vi deltakere være utstillere, forteller Lasse.

I tillegg til dette så bygger Merete igjen til Dyreparken i Kristiansand, i tillegg til LEGO World i København.

– Jeg har nok å gjøre, for å si det sånn, sier hun og ler.

