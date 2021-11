Graham Hansen skal gjennom hjerteundersøkelser

Barcelona bekrefter at den norske landslagsspilleren er utilgjengelig for spill i påvente av resultatene fra undersøkelsene.

TV 2 vet at Graham Hansen ble byttet ut til pause i Barcelonas seriekamp mot Real Sociedad i helgen som følge av høy puls og ubehag i brystet.

Nå bekrefter klubben at den norske angriperen skal gjennom undersøkelser som følge av dette og ikke vil være tilgjengelig for spill frem til resultatene foreligger.

– Det gjøres for å være på den sikre siden. Vi håper hun er tilbake igjen om noen uker. Prøvene blir gjort på grunn av at hun ble byttet ut i helgen, skriver Jordi Clos, presseansvarlig i Barcelona, i en SMS til TV 2 og legger til at Graham Hansen deltok på lagets trening fredag.

🏥 [COMUNICAT MÈDIC] @CarolineGrahamH se sotmetrà a unes proves diagnòstiques de valoració cardiològica. És baixa i queda pendent de resultats #FCBFemeni pic.twitter.com/rjuf9TjCED — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) November 5, 2021

TV 2 oppdaterer saken.