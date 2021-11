Odd Andre ble lam etter sykehussvikt – får ikke erstatning

Først etter 23 timer på sykehuset forsto legene alvoret. Da var det allerede for sent. Men selv som både sykehuset og statsforvalteren er enige om at behandlingen ikke var tilstrekkelig, får ikke Odd Andre Gundersen erstatning.

Med store smerter i ryggen ankom Odd Andre Gundersen sykehuset i Tønsberg en septemberdag i fjor.

– Det sa bare pang i ryggen og jeg kollapset på gulvet, sier Gundersen.

I løpet av det neste døgnet forverret smertene seg. Da legene til slutt oppdaget hva som var galt, ble Gundersen fraktet til Rikshospitalet i full fart.

For sent

31 timer etter at han ankom akuttmottaket ble han operert for en alvorlig og sjelden prolaps i korsryggen, men det var for sent.

– Det var først da jeg snakket med kirurgen at det sank inn. Hadde jeg kommet dit tidligere kunne jeg kanskje gått ut. Nå må jeg sitte i rullestol resten av livet, sier Gundersen.

STØTTE: Hunden Susie har vært en stor støttespiller. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

70 prosent får avslag

En fersk rapport fra Helsedirektoratet viser at det i 2020 oppsto pasientskade ved over 13 prosent av sykehusopphold i Norge. Dette er alt fra sårinfeksjoner og feilmedisinering til alvorlige og langvarige plager.

Men selv om over en av ti opplever feilbehandling ved norske sykehus, er det bare en brøkdel av disse som får erstatning.

70 prosent av de som søker erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) får avsag. For Odd Andre Gundersen kom avslaget likevel som et stort sjokk.

– Det føles utrolig urettferdig. Det er ikke jeg som har satt meg selv i denne situasjonen, sier Gundersen.

Ubeskrivelige smerter

Den blide 45-åringen er godt kjent med helsevesenet fra før. For seks år siden fikk Gundersen et hjerteinfarkt og måtte gjennom en hjertetransplantasjon.

– Jeg har egentlig et utrolig godt inntrykk av helsevesenet. De gjør en fantastisk jobb, sier Gundersen.

Opplevelsen var derimot en helt annen da han ankom akuttmottaket med ryggsmerter.

STORE SMERTER: Gundersen hadde store smerter da han ankom Sykehuset i Vestfold 22. september i fjor. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Jeg har aldri opplevd den type smerter før. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. På et tidspunkt vurderte jeg å kaste meg av undersøkelsesbenken jeg lå på, for da måtte jeg få hjelp, sier Gundersen.

Sykehusets dokumenter viser at Gundersen kun ble gitt Paracet som smertelindring de første fire timene på sykehuset.

Til tross for sterke smerter ble det ikke gjennomført en klinisk vurdering av overlege før seks timer etter ankomst.

– Jeg begynte å miste følelsen fra livet og ned utover ettermiddagen. Da forsto jeg at noe var skikkelig galt, sier Gundersen.

– Burde vært fanget opp tidligere

Sykehuset skriver til TV 2 at de beklager at pasienten fikk mangelfull oppfølging.

– Opplevelsen pasienten hadde i akuttmottaket, møtte ikke den standard og oppfølging vi ønsker å gi pasienter med akutt behov for hjelp og bistand. Det tok for lang tid før pasienten fikk legevurdering, og smertelindringen var mangelfull, sier klinikksjef Henning Mørland.

De forklarer at det var en svært travel dag med stor pågang av pasienter.

Det var først klokken ti dagen etter innleggelse at Gundersen fikk alarmerende symptomer på at noe var galt.

RUTINER: Sykehuset gjennomgår nå sine rutiner. Foto: Erik Edland / TV 2

– Planen som ble lagt for oppfølging etter legetilsynet, var etter vår mening forsvarlig og i tråd med rutinene. Men den sannsynlig forverring pasienten fikk i løpet av natten eller morgenen etter innleggelsen, burde vært fanget opp tidligere, sier Mørland.

Sykehuset har i ettertid gått grundig gjennom hva som skjedde for å forbedre rutinene for mottak, vurdering og observasjon.

– Lever i et vakuum

Noen uker etter operasjonen ble Gundersen flyttet til Sunnaas sykehuset for rehabilitering. Sakte, men sikkert har han kjempet seg tilbake til hverdagen.

– Jeg møter hele tiden nye utfordringer, men jeg kan jo ikke gi opp, sier Gundersen.

Han bestemte seg raskt for at han ville klage inn hendelsen til Statsforvalteren. Noen måneder senere søkte han også pasientskadeerstatning fra NPE.

– Bosituasjonen min nå er helt uutholdelig. Jeg kan ikke begynne å tilrettelegge huset ordentlig før jeg vet om jeg får erstatning eller ikke. Det er som å leve i et vakuum, sier Gundersen.

IKKE TILRETTELAGT: Gundersen og kona hadde nettopp fått nytt kjøkken da han ble lam. Nå sliter Gundersen med å komme til. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Skuffelsen var derfor stor da NPE i juli avslo søknaden om erstatning. Statsforvalteren kom derimot med en helt annen konklusjon.

De mener sykehuset har brutt plikten til forsvarlighet ved mangelfull oppfølging, utilstrekkelig smertelindring, forsinket legeundersøkelse og for stor tidsbruk fra forverringen ble erkjent til MR ble utført.

– Det er veldig rart at de kan komme med to så forskjellige vurderinger, sier Gundersen.

To krav for å få erstatning

Aldri før har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) utbetalt mer i erstatning til pasienter som har blitt skadet etter svikt i helsevesenet som i 2020. Likevel er det høye krav for å få erstatning.

Det er ikke nok at det har foregått en type feilbehandling eller svikt i systemet, det må også være mer enn 50 prosent sannsynlig at dette har påført pasienten en skade.

– Vi er enig i at det er flere sider ved den behandlingen Gunnersen fikk som ikke er bra nok. Men vi mener at det ikke er tilstrekkelig sannsynlig at det ville ha endt annerledes selv om sykehuset hadde behandlet han bedre, sier Anne-Mette Gulaker.

Anne-Mette Gulaker, avdelingsdirektør NPE Foto: Ida Cecilie Madsen

Hun understreker at NPE er en erstatningsordning for pasienter som har blitt påført en skade etter feilbehandling, ikke en garantiordning for de som opplever at helsa svikter.

– Mener dere at Odd Andre Gundersen ikke har blitt utsatt for feilbehandling?

– Jo, men det må altså også være mer enn 50 prosent sannsynlig at den feilbehandlingen er årsaken til de plagene han sitter igjen med i dag. Det er ikke nok med bare feilbehandling, sier Gulaker.