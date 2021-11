Budsjettlekkasje: Senker maksprisen i barnehagene for første gang siden 2013

Regjeringen Støre legger frem sine forslag til endringer i Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett mandag 8. november.

Et av de store forslagene i budsjettet er å senke maksprisen fra 3315 kroner til 3050 kroner per måned, får TV 2 bekreftet.

Den nye prisen innføres fra 1. august 2022 og med helårsvirkning koster dette staten 690 millioner kroner i året.

– Det er et kraftfullt signal om at dette er noe regjeringen prioriterer. Vi ønsker at folk skal sitte igjen med muligheten til å velge - men også ha mer penger på konto når regningene er betalt - og sørge for at pris i hvert fall ikke er et hinder for å ha barn i barnehagen, sier Brenna.

Slik har barnehageprisen utviklet seg År – Makspris 2004 – 2 750

2005 – 2 750

2006 – 2 250

2007 – 2 330

2008 – 2 330

2009 – 2 330

2010 – 2 330

2011 – 2 330

2012 – 2 330

2013 – 2 330

2014 – 2 405

2015 – 2 580

2016 – 2 655

2017 – 2 730

2018 – 2 910

2019 – 3 040

2020 – 3 135

2021 – 3 230

2022 – 3315* * Solberg-regjeringens forslag i Prop. 1 S (2021-2022) Kilde: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsministeren besøkte Grønland Torg barnehage i Oslo fredag, sammen med barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp). Med forslaget om å kutte maksprisen innfrir regjeringen ett av løftene i Hurdalsplattformen.

– Jeg tenker at barnefamilier er vinnere i dette budsjettet, sier Toppe.

Brenna mener dette er ett av de viktigste satsingene.

– Som kunnskapsminister mener jeg at det er ekstremt viktig at barn får en god start i livet, og da vet vi at det er foreldrene, barnehagen og skolen som er de viktigste faktorene, begrunner hun.

Sparer flere tusen i året

Men den nye maksprisen får 200.000 småbarnsforeldre i landet 2915 kroner lavere barnehageregning i året.

Har man to barn i barnehagen, og trekker fra søskenmoderasjon, sparer man rundt 5000 kroner i året, ifølge kunnskapsdepartementet.

Samtidig med at maksprisen blir lavere neste år, går prisen ned for de som har ulike rabattordninger fra før.

– Det blir jo også billigere for de som allerede har rabattert pris, og det tenker jeg kan være viktig for en del lavinntektsfamilier.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) og Elias (3) i Grønland Torg barnehage. Foto: Ingvild Jensen / TV 2

Brenna møter barn med ulik språkbakgrunn i barnehagen på Grønland, og sier det er spesielt viktig at minoritetsspråklige barn går i barnehage over lengre tid før de begynner på skolen.

Jubel i barnehagen

Hun overrasket to-barns moren Bushra Chaudhry med forslaget om å senke maksprisen, da hun leverte sine barn fredag.

– Oj! Det var koselige og gode nyheter, jubler hun.

Chaudhry tror lavere pris vil få flere foreldre kommer til å vurdere barnehageplass også for de yngste barna.

Barnehagebestyrer Ann-Karin Gregersen har erfaring med at en del foreldre venter med å ta barna inn i barnehagen til de er to-tre år.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe i sandkassa i Grønland Torg barnehage. Foto: Ingvild Jensen / TV 2

– Jeg håper at vi får se en større søknadsbunke fordi det blir mer økonomisk overkommelig.

– Vi vil gjerne ha inn barn fra de er ett til ett og et halvt år, da har de de beste forutsetningene til å lære seg norsk, sier Gregersen.

Tilbake til 2019-nivå

Den borgerlige regjeringen har økt prisen for å gå i barnehage hvert eneste år siden 2013, da maksprisen var 2330 kroner.

Solberg-regjeringens forslag om å øke maksprisen til 3315 1. august neste år innebærer økte utgifter på rundt 50.000 kroner for ett «barnehageløp» fra start til skolegang, ifølge kunnskapsdepartementet.

– Det er jo en måte å sørge for at færre barn får muligheten til å gå i barnehagen. Vi er opptatt av å gjøre det motsatte, nemlig å invitere flere barn med inn i barnehagen og fellesskapet, sier Brenna.

En ny makspris på 3050 ligger nær nivået i 2019, da maksprisen var 3040.