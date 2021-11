Få bilmerker har samme status og posisjon som erke-britiske Aston Martin.

Tett forbindelse med James Bond har naturligvis heller ikke skadet. Aston Martin har i flere tiår laget ekte drømmebiler.

Men sterk image til tross: Aston Martin har en historie der alt langt fra har gått på skinner. De siste årene har de stått på egne bein etter at de ble solgt av det tidligere eierfirmaet Ford. Og å overleve som liten nisjeprodusent av biler, er ikke nødvendigvis noen enkel sak.

Aston Martin har tapt penger i mange år. Men målsetningen er at 2021 skal bli et vendepunkt, drevet av en kraftig salgsøkning.

SUV = suksess

Det siste er takket være en ny modell som bryter med det meste av Aston Martin-tradisjoner. De har nemlig kommet med SUV og den bidrar til rekordsalg.

Tredje kvartal i år har Aston Martin levert ut 1.349 biler. Det er et historisk høyt tall og mer enn en dobling av antall biler de solgte samme kvartal i fjor.

SUV-en DBX står for en stor del av dette antallet. Den selger svært godt i viktige markeder og har blitt den suksessen Aston Martin både håpet på – og virkelig trengte.

Her ruller det første eksemplaret av Aston Martin DBX av samlebåndet. Den har gitt det erkebritiske merket en solid salgsøkning.

Utsolgt

Høyt salg til tross: Pengene renner fortsatt ut av kassen. Til sammen tapte selskapet nesten en milliard kroner i dette kvartalet. Men det var også planlagt. Aston Martin har investert mye penger i utviklingen av DBX og har også bygget en ny fabrikk i Wales der bilen blir produsert. Nå er ambisjonen å komme seg over på positive regnskapstall mot slutten av året.

I tillegg til DBX har Aston Martin solgt ut alle de 150 eksemplarene som skal bygges av coupéen Valkyrie. Utsolgt er også cabriolet-utgaven av denne, kalt Spider. Denne skal bygges i bare 85 eksemplarer. Her har Aston Martin et aldri så lite luksusproblem: Nemlig dobbelt så mange interesserte kjøpere som biler.

SUV-er blir ikke mye mer eksklusive enn dette, slik ser det ut inne i DBX.

Ti biler i Norge

Totalt sett er målsetningen å komme opp i en årsproduksjon på 6.000 biler. Klarer Aston Martin det, vil de også kunne tjene gode penger.

Her i Norge har Aston Martin alltid vært et bitte lite nisjemerke. Det er de fortsatt, men salget øker her hjemme også.

Så langt i år er det ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) registrert ti nye Aston Martin på norske skilter, mot seks i samme periode i fjor.

Video: Her kan du bli med på kjøretur i DBX