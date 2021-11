Solskjær til TV 2: – Det har vært spekulasjoner siden jeg gikk inn disse dørene i 2018

Å vinne et byderby er alltid viktig, men denne gangen føles det ekstra viktig for Ole Gunnar Solskjær.

Etter 0-5 hjemme mot Liverpool i forrige hjemmekamp, gjør Manchester United seg klare for en ny, enorm kamp på Old Trafford.

Denne gang er det byrival Manchester City som tar turen de drøye sju kilometerne fra Etihad.

– Vi har gått videre fra den kampen. Den vil være i historiebøkene, men vi har hatt en god uke med gode resultater, og mentaliteten er positiv. Vi må gå inn i denne kampen og tro at vi kan gjøre gode ting. Det er et lokalderby og vi vet alle hva som står på spill, sier Ole Gunnar Solskjær på fredagens pressekonferanse.

Kristiansunderen har vært under press siden 0-5 mot Liverpool på Old Trafford i forrige hjemmekamp, men ifølge hovedpersonen selv er ikke det noe nytt.

– Helt siden jeg gikk inn disse dørene i desember 2018, for tre år siden, har det vært spekulasjoner. Det er ikke et problem. Vi har gått videre fra Liverpool-kampen, selv om den alltid vil være der som et mørkt øyeblikk i karrieren. Vi har hatt en god uke med to gode resultater på bortebane, og vi er klare for denne kampen. Man forventer ikke en enkel reise når man blir manager for Manchester United. Det er sånn det er, sier Solskjær til TV 2.

Bare tre poeng skiller

Men med seier vil hverdagen for Solskjær plutselig se langt lysere ut. Vinner Manchester United vil de ta igjen forspranget til byrivalen, og begge lagene vil stå med 20 poeng inn i den kommende landslagssamlingen.

– Vi er hjemme og vi har hatt noen gode resultater, så la oss håpe det fortsetter. Vi tar ikke noe for gitt. Vi må gjøre oss fortjent til det.

Solskjær har en meget god statistikk mot Pep Guardiola. På åtte møter mellom de to managerne har nordmannens mannskap notert seg for fire seirer, én uavgjort og tre tap. De røde djevlene er også ubeseiret mot de lyseblå på de siste fire Premier League-kampene.

– Jeg er ikke rett person til å snakke om det jeg har gjort. Jeg har stor respekt og beundring for Pep og det han har gjort, men vi har hatt noen gode resultater mot dem. Vi trenger en ny god prestasjon. Noen ganger trenger man flaks, andre ganger trenger man at spillerne virkelig står opp. Vi vet at dette er en kamp der vi må jobbe hardt og lide mye, men vi må tro på oss selv, påpeker 48-åringen.

Dårlige Varane-nyheter

Noe som gjør Manchester Uniteds oppgave litt verre, er at de må klare seg uten midtstopper Raphaël Varane, som er ute med en lårskade. Franskmannen spilte hele kampen da Tottenham ble beseiret 3-0 forrige helg, men måtte gi seg etter 37 minutter av Champions League-oppgjøret mot Atalanta tirsdag.

– Med teknologien som er nå, så forventer vi at han er ute i 5-6 uker ut i fra de bildene vi har sett. Det er en smell for oss, han har kommet inn og vært veldig innflytelsesrik. Men det er derfor vi har en stor tropp, får å kunne håndtere dette fra tid til annen, sier Solskjær, før han legger til at Victor Lindelöf også er usikker.

– Victor er fortsatt tvilsom, men jeg forventer at han blir klar selv om jeg ikke kan love noe.

En som imidlertid er klar til oppgjøret mot de lyseblå er Cristiano Ronaldo. 36-åringen, som står med ni mål på elleve kamper siden returen til Old Trafford, var lenge linket til Manchester City. Solskjær er på sin side veldig glad for at portugiseren valgte den røde delen av byen.

– Han er en av de beste spillerne som neon gang har gått på denne planeten. Hans påvirkning har vært helt sinnsyk. Målene han scorer og måten han er på på banen. Hvordan folk kan si at det er negativt skjønner jeg ikke. Vi er veldig fornøyde med at han har startet så bra som det han har gjort, men det er det han gjør. Han scorer mål, han jobber for laget og han er en topp profesjonell, skryter Solskjær.

