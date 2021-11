Merete Mørk Lingjærde skulle aldri gifte seg – endret mening på farens dødsleie

– Det sterkeste er denne tosomheten. Man gjør ting sammen som man kanskje tidligere har gjort hver for seg.

Det sier Anders Lingjærde Mørk (55) til God kveld Norge og Dorthe Skappel, som har tatt turen til Asker en solfylt høstmorgen for å spise frokost med et av Norges mest forelskede par.

De møttes gjennom en «feilsveip» på Tinder for halvannet år siden. Skal vi danse-dommer Merete Mørk Lingjærde (59) skulle egentlig velge mannen som dukket opp før Anders.

– Jeg tok egentlig typen før, men jeg skjønte ikke disse greiene her. Det er litt mirakuløst at vi møttes, ler Merete.

Savner ikke felles barn

En date ble til to. Brått var de sammen, og siden har det vært dem. Merete elsker all tiden de har til å bare dyrke hverandre.

– Kanskje noe av det mest romantiske man kan oppleve, er å få barn sammen. Vi har barn på hver vår side, og jeg kan ikke få barn lenger, jeg er for gammel for det. Vi er utrolig glade i de tre barna vi har til sammen, og så må det være lov å si at vi er så utrolig glade for at vi slipper å ha barn sammen, sier Merete.

– Det kan du ikke si høyt på TV, utbryter Anders med et smil.

– Jo det kan jeg, fordi det handler om at vi har fått våre barn som vi elsker over alt på denne jord, og så møter vi hverandre på et tidspunkt hvor vi ikke skal krangle om bleier og barnehage, svarer Merete, og legger til:

– Vi treffer hverandre på et tidspunkt hvor vi kan være så egosentriske, vi kan dyrke noe annet.

Se hele intervjuet med Merete og Anders i videovinduet under:

Merete, som ikke har vært gift tidligere, hadde aldri trodd at hun kom til å stå hvit brud.

Én opplevelse fikk henne til å revurdere den tanken.

– Min kjære pappa, som ikke er her, og som ikke kunne være i bryllupet heller, han døde en naturlig død for to år siden. Han var lege, så han visste hva han gikk til, og han ønsket å være hjemme. Så jeg var der de siste to og en halv ukene hvor han lå på dødsleie, forteller Merete.

Foreldrene hennes var gift i nesten 60 år. For Merete ble det ekstra sterkt å se kjærligheten mellom dem.

– Det å observere på sidelinjen noe ingen av oss andre helt kunne komme inn i, den kjærligheten mellom de to, og se hvordan pappa ville ha mamma ved sin side når han var våken, det fikk meg til å tenke. Kanskje går det an å finne et menneske til døden skiller ad. Det var den biten som gjorde at jeg ønsket å gjøre en innsats for å finne en mann å dele livet med, forteller hun åpenhjertig.

RETTE EKTEFOLK: Merete og Anders giftet seg i sommer. Foto: Morten Bendiksen/Her og Nå

Og det gjorde hun. 6. august ga hun og Anders Lingjærde Mørk hverandre sitt ja i Asker kirke.

– Jeg trodde ikke det gikk an å oppleve den kjærligheten vi har sammen. Det er så sterkt, det har jeg sett på filmer, i Disney-filmer og Hollywood-filmer. Selvfølgelig kan jeg stå i en kirke å love og være sammen med ham resten av mitt liv, avslutter Merete.