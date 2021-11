Tar et oppgjør med innbyggerne: – Jeg er skuffet

Smitten øker kraftig i Trondheim, og de siste dagene har byen registrert rundt 200 smittetilfeller daglig.

Smitten sprer seg særlig på skolene, og over halvparten av tilfellene er hos barneskolebarn.

På grunn av smitteøkningen gikk kommunen ut med en anbefaling om bruk av munnbind i kollektivtrafikken og steder hvor det er vanskelig å holde avstand.

– Det er for dårlig

Men etterlevelsen er lav, og det får kommunedirektør Morten Wolden til å reagere.

– Anbefalingene har hatt begrenset gjennomslag, og det rapporteres om 5-10 prosent etterlevelse på bussene. Det er for dårlig, og jeg er skuffet, sier Wolden.

Han anmoder innbyggerne sterkt om å følge anbefalingene.

– Hvis ikke må vi anbefale kraftigere tiltak, sier Wolden.

Kan bli strengere tiltak

Kommunedirektøren understreker at han håper anbefalingene virker. Men vil ikke nøle med å ta grep, dersom det ikke blir tilfellet.

– Vi jobber samtidig med en politisk sak som tar høyde for iverksettelse av sterke målrettede tiltak som inkluderer en tydeligere opptrappingsplan som formannskapet kan iverksette på tirsdag i neste uke, sier Wolden.

Ordfører Rita Ottervik (Ap) sier Trondheim nå står i en alvorlig situasjon, og understreker at byen ligger på topp i antall smittetilfeller i landet.

– Utviklingen går i gal retning, sier hun.

– Vanskelig å forstå

Ottervik sier det er særlig alvorlig at utviklingen fører til at operasjoner må utsettes.

– Helseministeren og helsedirektøren er tydelig på at kommuner med stor smitte må ta sterkere grep. Det er jeg enig i, men utfordringen er å ta de riktige grepene, sier ordføreren.

Formannskapet vurdere en innføring av ytterligere tiltak.

– Det kan være vanskelig å forstå at det både sies at det er under kontroll og at det er alvorlig på samme tid, sier Ottervik.

For over 90 prosent av de som kan vaksineres i Trondheim er vaksinert, og kommunen har kommet i gang med å gi en tredje dose til de over 65 år.

– Det som er problemet er at covid og luftveisinfeksjoner belaster helsevesenet vårt så mye at det gir konsekvenser. Og det kan ikke vedvare over tid, sier ordføreren.

– Utsett klemmen

Også Ottervik reagerer på at få etterlever kommunens anbefalinger om bruk av munnbind.

– Jeg har selv vært en runde i butikkene i formiddag, og det er svært få som bruker munnbind selv om det er trangt mellom hyllene, sier hun.

Ordføreren har derfor en klar oppfordring.

– Bruk munnbind, tenk over hvor mange vi møter og utsett klemming og håndhilsning til senere.

Til tross for at Trondheim nettopp har feiret gjenåpningen av landet med en tre ukers fest, minner ordføreren innbyggerne om at pandemien ikke er over.

– Vi har taklet motbakker før i denne byen, vi klarer det igjen. Men vi må huske at pandemien ikke er over, selv om gjenåpningen av samfunnet har kommet. Det kan være lett å glemme, men pandemien vil være krevende for oss en stund til, sier ordføreren.