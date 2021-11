Tidligere City-spiller advarer presset Solskjær: – Om det ikke er tilfellet, er det noe som er galt

Nedum Onuoha kjenner betydningen av et Manchester derby bedre enn de fleste. Han mener at Solskjær-press er noe som vil gi helgens kamp ekstra bensin på bålet.

Lørdag barker Manchester United og Manchester City sammen i det som blir det 186 møtet mellom de to byrivalene. Selv om det er de lyseblå som går inn i kampen som favoritter, påpeker tidligere Manchester City-spiller Nedum Onuoha at «alt» kan skje i et byderby.

– Jeg aner ikke hva som vil skje, fordi det er et derby. United kan være fantastiske og de kan være katastrofale. City kan også være fantastiske, eller så kan de tenke at 500 pasninger er det samme som et mål, og så glemmer de å skyte. Man vet ikke. Det eneste jeg kan si er at dersom City spiller opp mot sitt beste, så slår de alle lag. Vi får se om United vil ha et ord med i laget, smiler Onuoha til TV 2.

På en regntung onsdag i Manchester tar den tidligere stopperkjempen seg tid til å møte TV 2. Onuoha, som etter 16 år som proff la fotballskoene på hylla i 2020, bor fortsatt i Manchester. Midtstopperen kom til Manchester City allerede som 10-åring. Derfra gikk hans reise hos de lyseblå via en tilværelse som ballgutt på Maine Road og deretter akademispiller, før han så fikk sin seniordebut i en ligacupkamp mot Arsenal i 2004. Totalt spilte 34-åringen 116 kamper for Manchester City. Seks av dem kom mot Manchester United.

– Det er en veldig, veldig stor kamp. Det er rart, siden City er så gode nå, men da jeg spilte var dette de to viktigste kampene i løpet av sesongen. Som supporter er det mye enklere å huske resultatet i et byderby enn å huske hvor man ender på tabellen, sier Onuoha.

– Alltid «underdogs»

Den «alltid» smilende 34-åringen har få problemer med å minnes kampene han opplevde mot Manchester United. Han mener imidlertid at oppgjøret mellom de to lagene har endret seg med tiden, og den engasjerte City-mannen setter seg godt fram på stolen for å forklare hvordan den endringen har tatt form.

– Fra et City-perspektiv var det veldig spesielt, fordi vi var alltid underdogs. United var den dominante kraften som vi aldri slo. Men så slo vi dem to ganger i 07/08-sesongen. Den kampen har endret seg med tiden. Det har blitt en kamp om Premier League, store titler og enda mer ære. Det har tilført noe ekstra til den kampen, sier han.

For selv om Manchester United kunne juble som ligamestre etter 07/08-sesongen, kunne City og Onuoha krone seg med tittelen «best i byen» etter å ha slått de røde djevlene i begge oppgjørene. Det markerte også på mange måter begynnelsen på en ny tid. Etter at de lyseblå endte sesongen på en 9. plass, ble klubben nemlig kjøpt opp av Abu Dhabi United Group anført av sjeik Mansour. Resten er historie.

– Det er fortsatt litt hat mellom supportergruppene, men nå er det også en global begivenhet. Tidligere var det United-supportene som hadde dette globale perspektivet, mens for City-supporterne var det mest lokalt. Nå føles disse kampene litt som det Barcelona og Real Madrid var i gamledager. Alle kamper betyr noe, men Manchester-derbyet betyr ekstra mye. Man må vinne, så enkelt er det, sier Onuoha.

Presset Solskjær

Når City-spillerne reiser de knappe sju kilometerne fra Etihad til Old Trafford lørdag, vet de at de ved seier vil øke presset på Manchester United-sjef Ole Gunnar Solskjær. Onuoha spår at det er noe som vil gi ekstra tenning hos de lyseblå.

– Det er viktig å ha retten til å skryte i en periode. Solskjær er under press og om City gjør en god jobb mot Manchester United så blir det presset enda sterkere. Det er noe som vil gi ekstra bensin på bålet i den kampen. Det var en spesiell kamp å spille i og jeg har opplevd noen seire jeg er veldig fornøyd med, minnes 34-åringen.

Onuoha vet også en ting eller to om hvordan livet i en fotballgarderobe er. Spesielt etter Manchester Uniteds ydmykelse mot Liverpool spekulerte mange i om Solskjær var i ferd med å «miste» garderoben. Det er noe kristiansunderen bør gjøre alt for å unngå, ifølge Onuoha.

– En fotballgarderobe er en interessant plass å være, fordi man vil aldri få en lik følelse fra alle spillerne med tanke på om manageren må gå eller ikke. Noen spillere vil være mer enn fornøyd med å fortsette, mens andre tenker at de bør gjøre mer. Jeg sier ikke at Ole er i ferd med å miste garderoben, men dersom det er sånn så er det en rar situasjon, sier Onuoha og utdyper:

– Spillerne vil gå ut på banen å gjøre alt de får beskjed om fra manageren, men når man ikke tror på det man blir bedt om å gjøre, så klarer man ikke å prestere på det nivået man skal. Det fører til at spillerne gjør andre ting, på tross av det de får beskjed om. Om det også er et element av tvil rettet mot de som leder og det som skjer, blir det verre, fordi man stoler ikke på at trenerne kan hjelpe deg og laget ut av den situasjonen. Kommer man dit har man nådd et vanskelig punkt. De beste managerne kan være taktisk gode, men de har noe ved dem som gir spillerne lyst til å løpe gjennom en murvegg for dem. Om det ikke er tilfellet er det noe som er galt.

– Alt kan skje

Men etter oppturen mot Tottenham forrige helg og et sent comeback mot Atalanta i midtuka, er det trolig et Manchester United-lag med langt større selvtillit som tar imot Manchester City lørdag. Kun tre poeng skiller de to lagene, og Onuoha minner om at United har bitt godt fra seg mot City tidligere.

– Ironisk nok har Solskjær en ganske god statistikk mot Manchester City de siste årene, påpeker Onuoha.

– Taktisk geni?

– Det er det de sier. I alle fall for to kamper i løpet av en sesong. Det er interessant nå fordi de aller fleste vil si at Pep Guardiola er en bedre manager enn Solskjær, og de aller fleste vil si at City-troppen er bedre balansert enn United-troppen, men det faktumet at United har vunnet så mye mot City viser at det handler om prestasjonen på dagen, smiler han.

Siden Solskjær tok over United i 2018 har han møtt Pep Guardiolas City åtte ganger i alle turneringer. På de møtene har Solskjær ledet sitt mannskap til fire seire, én uavgjort og tre nederlag, og kristiansunderen er også ubeseiret mot Guardiolas lag på de siste fire i Premier League.

– Selv om United ikke går inn til kampen som overveldende favoritter, som de gjorde før i tiden, så er de fortsatt kapable til å vinne. Det er det som er så vakkert med disse kampene. Ser man på det store bildet så har United manglet kontinuitet de siste årene, men det har City hatt. Man kan aldri vite, og som City-fan fører det til at jeg hater derby-dager. United kan tape eller vinne ti på rad, men når den kampen sparkes i gang kan alt skje, humrer Onuoha, før han avslutter med et lite stikk i retning Old Trafford:

– Men City er stadig favoritter, og det er på grunn av at de vinner trofeer og det har ikke United gjort i det siste.