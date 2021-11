Pálsson kom med hilsen fra sykesengen - takker klubben for at han lever

Emil Pálsson takker for støtten etter hjertestansen.

Fire dager etter at han fikk hjertestans under kampen mot Stjørdals-Blink, har Sogndal-spiller Emil Pálsson publisert et bilde på sin Instagram-konto:

«Jeg vil gjerne si takk til mange mennesker i dag. Først og fremst takker jeg personalet og helsearbeiderne i Sogndal IL. Uten dem hadde jeg ikke levd i dag. Til alle spillere og fans på stadion for å samarbeide uten å nøle, takker jeg. Å ha en familie som var ved min side det øyeblikket jeg våknet, og flyr inn fra Island, er uvurderlig. Jeg blir rørt av alle meldingene og positive tankene jeg har mottatt fra hele verden de siste par dagene. Det har gitt meg og familien min styrke til å komme videre» skriver 28-åringen.

Midtbanespilleren falt om med hjertestans tolv minutter ut i mandagens førstedivisjonskamp at Pálsson falt om med hjertestans.

Han ble vellykket gjenopplivet, og ble deretter flydd til Haukeland sykehus for videre utredning og behandling.