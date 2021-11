Avskrevet og latterliggjort: – Ingen tvil om at det har vært en god match

Se West Ham-Liverpool på TV 2 Sport Premium og Play søndag fra 17.00!

– Det er ingen tvil om at det har vært en god match.

Det sier TV 2s sportskommentator og fotballekspert Mina Finstad Berg om David Moyes og West Ham.

Skotten gjorde suksess i Everton fra 2002 til 2013 og ble belønnet med en av verdens største fotballjobber. Manager for Manchester United. Etterfølgeren til selveste Sir Alex Ferguson.

Men oppholdet i Manchester United ble en fadese for Moyes. Det samme ble hans neste jobb i Real Sociedad, og da han rykket ned med Sunderland i 2017 kunne det se ut som om at karrieren for alvor var på vei mot avgrunnen.

– Det var veldig dårlig kultur i Manchester United på den tiden. Det var en rar gjeng og han møtte veldig mye motgang. Det var rare tider, sier komiker og Manchester United-supporter Henrik Fladseth, i den nyeste episoden av TV 2s Premier League-podkast.

Måtte redde West Ham to ganger før de turte å satse på ham

Men det var ikke over for Moyes. Et West Ham i krise tok kontakt. Klubben lå på nedrykksplass og Moyes fik én oppgave. Hold klubben i Premier League.

Det klarte han, men kontrakten ble ikke fornyet. West Ham tok helle sjansen på Manuel Pellegrini. Halvannet år senere ringte telefonen til Moyes igjen. West Ham lå på plassen over nedrykk og henvendte seg til mannen som reddet dem forrige gang.

– Jeg tror det kun finnes to eller tre managere med bedre seiersstatistikk i Premier League enn meg. Det er det jeg gjør, jeg vinner kamper. Jeg er her for å sørge for West Ham-seire og få dem bort fra nedrykksstriden, sa Moyes da han ble ansatt for andre gang.

Moyes gjorde som han hadde lovet. Han hindret nedrykk for andre gang og denne gang fikk han fortsette som West Ham-sjef. Sesongen etterpå ledet han West Ham til en sensasjonell sjetteplass og klubben skulle ut i Europa.

Han ble også belønnet med en ny treårskontrakt.

– Det unner jeg ham. Jeg unner David alt godt. Han feilet grovt i Manchester United og Real Sociedad. Du er nødt til å ha medvinden, slik er det både for spillere og trenere, sier Fladseth.

Forrige sesong endte West Ham opp med 65 poeng. Den høyeste poengsummen de har hatt i Premier League. 19 seire, åtte uavgjort og elleve tap holdt til sjetteplass.

Suksessen har fortsatt denne sesongen og før helgens runde ligger West Ham på fjerdeplass, kun fem poeng bak serieleder Chelsea.

Tror suksessen sørger for å hindre storklubbene i å ribbe klubben

Mina Finstad Berg er imponert over hva skotten har fått til på såpass kort tid i London.

– Det stemmer virkelig for West Ham nå! De er oppe og nikker på kampen om topp fire. Jeg tror ikke de bryter seg inn dit, men West Ham er et av lagene hvor man ofte har sett på troppen før sesongen og tenkt at dette ser bra ut, også har de skuffet oss ofte, men nå ser det jo faktisk veldig bra ut, sier Finstad Berg.

Declan Rice, Michail Antonio, Tomás Soucek og Saïd Benrahma er alle stjerner på et høytflyvende West Ham. Spillere som normalt sett ville blitt ribbet fra klubben om de presterte. Nå tror Finstad Berg at suksessen sørger for at flere av dem blir værende i Øst-London.

– Jeg tror det er veldig bra for West Hams del at de gjør det bra. Det betyr at sjansen for å beholde nøkkelspillerne er veldig mye høyere nå. De er oppe på tabellen, er i Europa og kjemper om Europa-plass neste sesong.

– De virker veldig solide, men har i tillegg enkeltspillere som kan avgjøre mot sterke motstandere, sier Finstad Berg.