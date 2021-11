Pfizer sier koronapille er svært effektiv mot korona

Medisinen kommer i form av en pille, som har fått navnet Paxlovid. Det skriver selskapet i en pressemelding fredag.

Selskapet har testet medisinen på 774 voksne med Covid-19, som ansees for ha høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom. De frivillige ble tilfeldig gitt enten pille eller placebo (en pille uten innhold) innen tre dager etter at symptomene deres startet.

Av 389 som fikk pillen, ble 3 stykk innlagt på sykehus og ingen døde. Av de 385 som fikk placebo var det 27 innleggelser og 7 dødsfall. Det gir 0,8 prosent innlagte blant dem som fikk pillen, mot 7 prosent hos dem som fikk placebo.

Pfizer ber nå om godkjenning av medisinen i USA så raskt som mulig. En beslutning kan bli tatt i løpet av noen uker eller måneder, skriver nyhetsbyrået AP.

– Resultatene ser jo lovende ut. Det er klart at til vi har sett alle data må vi være litt forsiktig. Vi må se på alle data, og se på kvaliteten på studien. Det er lovende at vi nå har to tablettbehandlinger som kan redusere behovet for sykehusinnleggelser og dødeligheten, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, til TV 2 etter annonseringen.

Legemiddelprodusenten Merck har allerede fått godkjent en pille mot covid-19 i Storbritannia. Selskapet opplyste i starten av oktober at denne medisinen kan halvere risikoen for sykehusinnleggelse og død.

– Det blir veldig spennende å se på dataen til disse to ulike forsøkene, fortsetter Madsen.