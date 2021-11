I går sa landslagssjefen opp – i dag er han tilbake ved roret

Under to timer før fristen for å melde inn årets VM-tropp i innebandy, blir det klart at Johnny Petersen er tilbake som herrenes landslagssjef.

– Norges Bandyforbund har i dag blitt enige med landslagssjef Johnny Pettersen, og vi er glade for å kunne meddele at Norge nå reiser til VM i Finland med Johnny Petersen og hans team ved roret, skriver Norges Bandyforbund i en uttalelse til TV 2.

Petersen trakk seg kun en måned før VM i innebandy. Det samme har resten av trenerteamet og flere spillere.

Bakgrunnen for konflikten var at Norges bandyforbund (NBF) nektet landslagssjefen å ha med tre av spillerne som han hadde tatt ut til landslagstroppen, fordi at de ikke hadde deltatt på obligatoriske landslagssamlinger.

TV 2 har foreløpig ikke lyktes i å komme i kontakt med Johnny Petersen.

– Kommunikasjonen har ikke vært klar nok

Leder av NBFs innebandyseksjon Paal Saastad bekrefter overfor TV 2 at Petersen nå vil kunne ta med seg akkurat de spillerne han ønsker, uten innblanding fra forbundet.

– Vi har kommet til den konklusjon at kommunikasjonen med landslagsledelsen, om hvilke kriterier som skal ligge til grunn for uttak, ikke har vært klar nok. Dette har medført denne uheldige prosessen som ikke har vært oppbyggende for vårt omdømme.

NBF skriver videre i uttalelsen at de vil gjennomføre en bred evaluering etter VM, der de blant annet vil klarlegge tydeligere hvilke rammer som skal gjelde for landslagene.

– Nå gleder vi oss til å gjennomføre et VM, som har vært utsatt i ett år på grunn av pandemien, og ønsker alle involverte lykke til.