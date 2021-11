Mer til psykisk helse: – Nå skal vi få til en tidlig innsats for unge

Fredag var stortingsrepresentant Torbjørn Vereide, AUF-leder Astrid Hoem og flere Utøya-overlevende på Utøya for å fortelle en svær tysk delegasjon, med forbundspresidenten i spissen, om hva som skjedde under terroren i 2011.

– Det gir sterke inntrykk å komme tilbake, men det er også meningsfullt å kunne fortelle de historiene herfra som må fortelles – både det som er vanskelig og det som er litt vakkert, sier Vereide, som ble valgt inn på Stortinget for første gang i høst.

BESØKTE UTØYA: Tysklands forbundspresident Frank-Walter Steinmeier besøkte Utøya fredag. Her sammen med Statsminister Jonas Gahr Støre og Torbjørn Vereide. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

– Vært heldig

AUF-leder Astrid Hoem forteller hvordan terrorangrepet på AUF har preget og endret hele livet hennes.

– Både å leve med den vissheten om at noen vil ta livet av deg for den meningen du har, men også det å miste venner, sier Hoem.

Hun er takknemlig for at hun har fått god psykisk helsehjelp i etterkant.

– Jeg har vært veldig heldig. Det har vært veldig ulikt fra person til person om man har fått den hjelpen og oppfølgingen som man har ønsket, sier AUF-lederen.





50 millioner

AUF fikk sammen med Senterungdommen gjennomslag i Hurdalsplattformen for en større satsing på psykisk helse, spesielt for ungdom. Nå skal det komme penger til satsingen.

Mandag kommer Støre-regjeringens endringer til statsbudsjettet for 2022.

Her vil regjeringen bevilge:

40 millioner kroner ekstra til tverrfaglige og oppsøkende team som bidrar med utredning, behandling og oppfølging. Dette kalles og ACT- og FACT-team.

Det skal gå 10 millioner kroner ekstra til lavterskel psykisk helsehjelp i kommunene.

– Nå skal vi få til det vi har snakket om: en tidlig innsats for unge mennesker. De skal få hjelp og veiledning uten henvisning, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

VARSLER FRISKE PENGER: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

Han mener behovet for et styrket lavterskeltilbud er spesielt viktig etter pandemien.

– I et veldig trangt rom som et slikt tilleggsbudsjett er, så har vi valgt å legge inn dette, som viser en tydelig retning, sier Støre.

Det er Hoem glad for.

– Spesielt for oss unge har de siste to årene vært tøffe. Det har vært vanskelig å få hjelp. Allerede før pandemien vet vi at mange unge ikke har visst hvor de skal gå for å få hjelp. Derfor er dette veldig viktig, sier AUF-lederen.