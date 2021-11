20-åringen skriver historie: – Trodde ikke det var mulig

Med ti mål så langt denne sesongen er Kenneth Pappalardo Guldbrandsen toppscorer for laget fra Hønefoss. Nå blir han også den første som noen gang representerer Ringerike Panthers på det norske herrelandslaget i ishockey.

Unggutten har selv fått mye spilletid hos Ringerike i år, og ble utpekt av TV 2 som en av spillerne som har prestert aller best denne sesongen. 20-åringen mener selv at det ikke ville vært mulig hvis han hadde spilt for en større klubb.

– De unge spillerne er jo til slutt de som skal ta over, og det synes jeg de store klubbene som for eksempel Vålerenga gjør dårlig. De setter ikke på unge spillere med mye energi som kanskje kan gjøre det bra hvis de bare får muligheten. Det tror jeg de taper på, forteller han.

Herjer for Ringerike

Som 16-åring reiste Pappalardo Guldbrandsen til Sverige for å spille for Skellefteå. Der ble han boende i tre og et halvt år for å fokusere hundre prosent på ishockey.

Denne sesongen signerte han for første gang med Ringerike Panthers, og selv om laget nå ligger langt nede på en åttende plass på tabellen, så har 20-åringen herjet for sitt nye lag. Han forteller om en lagkultur som har gjort det mulig for unge spillere som han selv å teste ferdigheter.

Foto: Tor Kristian Sørensen.

– Hvis man kommer til et lag og får inntrykk av at man ikke kan gjøre feil så blir det høye skuldre med en gang. Det er derfor jeg er så glad for å være her. Her er man fortsatt menneske, og det er lov å prøve seg og gjøre feil. Det tror jeg er viktig for unge spillere, forteller Pappalardo Guldbrandsen.

Før sesongen fikk han flere tilbud, men han valgte tilslutt å signere med Ringerike Panthers. Det har vist seg å være et godt valg, og Lørenskog-gutten forteller hvorfor han ville spille på akkurat dette laget.

– Mens man fremdeles er ung så vil man ha mest mulig spilletid og få tillit. Derfor ble det Ringerike. De ønsket å satse på meg og utvikle meg, og de sa akkurat det jeg ville høre, sier han.

– En spennende spiller

Landslagstrener Petter Thoresen har sammen med Latvia og Danmark bestemt seg for å la en yngre landslagstropp prøve seg i Esbjerg fra 9 – 14. november. 17 spillere fra Fjordkraft-ligaen er tatt ut, og Pappalardo Guldbrandsen er en av dem.

– Han har en spisskompetanse, og er alltid aktiv i målprotokollen med poeng. Vi vil gjerne se ham på en litt annen arena, og gi ham en boost av å være med oss. Det er en spennende spiller. Han er kvikk hodet og oppfatter situasjoner raskt, forteller Thoresen til TV 2.

Hva tenker du om at det er med både en spiller fra Grüner og en fra Ringerike?

– Det er faktisk veldig moro. Jeg synes Grüner og Ringerike har gjort mange fine kamper denne sesongen. Det må være motiverende for alle andre som spiller i sånne klubber. De gjør en fin jobb, sier Thoresen.

SATSER UNGT: Landslagssjef Petter Thoresen har tatt ut et yngre A-landslag som skal møte Latvia og Danmark i november. Foto: Fredrik Hagen / Norges Ishockeyforbund / NTB

Pappalardo Guldbrandsen innrømmer selv at å komme med på landslagsuttaket ikke var i tankene ved starten av sesongen. Han forteller at han setter stor pris på å få sjansen til å vise seg frem.

– Det er jo veldig kult. På starten av sesongen så trodde jeg ikke at det var mulig engang. Jeg tenkte at siden jeg ikke spiller for et topplag så blir man ikke sett på så mye, men jeg har vært heldig, og det har gått bra for meg denne sesongen. Det er kult at de vil se hva unge spillere kan få til på laget.

Lørenskog-gutten er i tillegg den første spilleren fra Ringerike Panthers som noen gang er tatt ut til å spille på herrelandslaget. Det betyr åpenbart mye for den unge løperen fra Lørenskog, og han takker lagkameratene på Ringerike for støtten han har fått.

– Jeg er veldig fornøyd med det jeg har fått til, og jeg har fått spille med gode spillere her som har hjulpet meg mye. Jeg hadde ikke klart det uten dem, forteller han.

TOPPSCORER: Pappalardo Guldbrandsen har grunn til å smile. Med ti mål denne sesongen står han som toppscorer for RIngerike Panthers. Foto: Emma Sofie Sørli

Ingen ishockeyfamilie

Ringerike-spilleren som er født og oppvokst i Lørenskog forteller at han ikke kommer fra en tradisjonell «ishockey-familie».

– Pappa hadde ingen særlig interesse for ishockey, han var mer fotballgutt. Det var en ren tilfeldighet at broren min ble med en kompis på ishockeytrening, og senere ble jeg også med, forteller Pappalardo Guldbrandsen.

Ettersom brødrene ble mer og mer engasjert i ishockey fulgte familien etter.

– Nå er vi nok blitt litt hockeyfamilie. Pappa ville lære seg å slipe skøyter, og det gjorde han. Han sto alltid tidlig opp og slipte skøytene mine før jeg flytta til Sverige. Både faren min og moren min har vært en stor støtte for meg, sier han.

Pappalardo Guldbrandsen legger ikke skjul på hva som har motivert han til å fortsette å trene hardt, og til å bli en bedre ishockeyspiller.

– Det er egentlig på grunn av hvor mye tid moren og faren min har lagt ned i dette. Det er derfor jeg vil så mye, og ønsker å gjøre det så bra som mulig. Hvis de ikke hadde brydd seg så mye som de gjør, så ville jeg nok ikke vært der jeg er nå. Det betyr alt, avslutter han med et smil.