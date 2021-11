Gruer seg til Skal vi danse er over: – Vi har blitt så glad i hverandre

GOD KVELD NORGE (TV2): Simon Nitsche (29) og Helene Spilling (24) er ikke i tvil om at de kommer til å beholde kontakten etter Skal vi danse.

TV 2-sportsanker Simon Nitsche har danset seg videre helt til semifinalen i Skal vi danse. Nå gjenstår det å se om han kommer seg helt til topps.

– Han har imponert meg. Den første uken trodde jeg kanskje ikke dette skulle holde helt til en semifinale. Men det har vist seg at han har et lite dansetalent, forteller dansepartner Helene Spilling.

Bratt læringskurve

Simon Nitsche forteller at han ikke hadde noen forventninger om å komme helt til semifinalen.

– Vi fikk mer troen etter hvert. Vi fikk høye karakterer, og så begynte jeg å klare ting Helene ikke hadde sett for seg, forteller Nitsche og fortsetter:

– Det har vært veldig gøy å se at hun har fått ut så mye dans i meg, sier han videre.

Nitsche forteller at han ikke hadde noe særlig danseerfaring fra før av, og er overrasket over sin egen utvikling.

– I starten slet jeg med å gå riktig, og holde balansen. Læringskurven min har vært veldig bratt. Jeg er veldig fornøyd med den jobben vi har lagt ned sammen, forteller han.

Skryter av dansepartneren

Nitsche har mye fint å fortelle om dansepartneren sin, og forteller at han setter spesielt stor pris på alle de fine samtalene de har sammen.

– Det beste med Helene er evnen hun har som samtalepartner, og hvordan hun er så støttende. Ikke bare på dansetreningen, men også for meg resten av livet, sier han.

Nitsche forteller også at spilling er en veldig god lytter, og stiller de riktige spørsmålene når han har litt dårlige dager.

– Du kunne like gjerne vært en psykolog, som du er en danselærer. Det har imponert meg veldig, hvor utrolig god du er med mennesker. Og så er du jo fortsatt god til å danse da, sier han til dansepartneren sin.

Spilling har også mye fint å si om Nitsche, og er enig i at de har mange fine samtaler sammen.

– Også har du veldig mye humor på trening, så det blir veldig gøy for meg å være der. Og så er du veldig dedikert, sier hun.

NÆRE VENNER: Simon Nitsche og Helene Spilling skryter av hverandre, og forteller at de har fått et nært vennskap under Skal vi danse. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Opprettet en «Støttegruppe»

Danseparet forteller at familien deres har gått sammen om å lage det de kaller for en «Støttegruppe», der de sammen heier og stemmer frem Nitsche og Spilling.

– Det er veldig søtt å følge med på. De kommenterer og deler hverandre sine Facebook-meldinger, og oppfordrer til å stemme på oss. Den mobiliseringen de gjør, har hjulpet oss, sier Nitsche.

Videre forteller han at familien deres er mer nervøse under sendingene, enn danseparet er selv.

– Jeg møtte broren min etter duellen på lørdag. Da klarte han nesten ikke å stå på bena, og var helt utmattet. Han sto bare og hang over dommerbordet, og var helt utslitt, forteller han.

Forrige lørdag havnet Nitsche og Spilling i danseduell for aller første gang, men klarte å komme seg videre til semifinalen. Det var Øyvind «Vinni» Sauvik (45) og Rikke Lund (26) som måtte forlate konkurransen.

Gruer seg til det er over

Nitsche og spilling forteller at de gruer seg til Skal vi danse-eventyret er over, men er enige om at de skal fortsette å holde kontakten.

– Man får litt kjærlighetssorg overfor konseptet, men også for partnere sin. Man har blitt veldig gode venner og vært sammen hver dag, og så plutselig er det ingenting, sier Spilling.

Nitsche forteller at han pleier å gå skikkelig i kjelleren, når han har vært med på noe morsom sånn som Skal vi danse, og som plutselig tar slutt.

– Jeg gruer meg til det er over, fordi jeg har gått veldig « all inn». Og jeg kommer nok til å kjenne veldig på et tomrom, sier han.

– Vi har blitt så glad i hverandre og har fått et godt vennskap. Så jeg tror vi er nødt til å holde kontakten, og oppdatere hverandre på det som skjer. For meg har det vært en opplevelse for livet, og det er mye på grunn av Helene, forteller han.

Simon Nitsche kjemper om finaleplassen i Skal vi danse sammen med TV 2-sportsanker Siri Avlesen-Østli (37), og tidligere kombinertløper Magnus Moan (38).