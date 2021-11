Fra 1. november ble det tillatt å bruke piggdekk over hele landet. For piggfrie vinterdekk finnes det ikke noen spesiell frist, de kan du kjøre med når du ønsker selv.

Men noe påbud om vinterdekk har vi ikke i Norge.

Hvis det fortsatt er bare veier og ikke glatt, kan du bruke sommerdekkene så lenge du vil. Regelen er at du skal være skodd etter forholdene.

Her er det imidlertid viktig å være klar over en regel som mange nok ikke har fått med seg.

Krav til mønsterdybde på sommerdekkene er nemlig forskjellig på sommer- og vinterhalvåret.

Risikerer gebyr

Fram til 1. november holder det at mønsterdybden er på minimum 1,6 millimeter. Etter denne datoen er kravet 3 millimeter.

Sommerdekkene dine som var fullt lovlige å kjøre med 31. oktober, kan altså gi deg en lite hyggelig gebyr-opplevelse fra 1. november – hvis du blir stoppet og mønsterdybden er under tre millimeter. Her er det såkalte overtredelsesgebyret fra 1.000 kroner per dekk.

Dekk på kjøretøy med tillatt totalvekt over 3.500 kilo skal for øvrig ha mønsterdybde på minst 5 millimeter.

Begge er vinterdekk – bare det ene er forbudt

Mange har lagt om til vinterdekk nå, Men hvis du fortsatt kjører med sommerdekk, bør du være klar over at kravet til mønsterdybde er annerledes nå enn før 1. november. Foto: NTB Scanpix

Dette sier forskriften:

§ 1–4. Hjul 1. For motorvogn som har hjul og er konstruert for fart over 30 km/t, gjelder følgende: a) Dekk på bil, motorsykkel, moped, traktor, motorredskap, tilhenger eller tilhengerredskap skal ha mønsterdybde minst 1,6 mm.

Dekk på kjøretøy som nevnt i første ledd skal likevel ha mønsterdybde minst 3 mm i tiden fra og med 1. november til og med mandag etter 2. påskedag. I Nordland, Troms og Finnmark gjelder kravene til mønsterdybde fra og med 16. oktober til og med 30. april.

Måles i hovedrillene

Er du i tvil om hvordan du måler mønsterdybden?

Denne skal måles i hovedrillene, i de midterste 3/4 av bredden på selve slitebanen – og rundt dekkets omkrets. Bortsett fra der det er plassert slitasjevarslere.

Hvis dekket er skjevt slitt, må du ta utgangspunkt i der det er mest slitt. Oppdager du skjevslitte dekk, bør du forresten ta turen innom et verksted så fort som mulig og få sjekket hjulstillingen.

