Helt siden modellen så dagens lys for første gang i 1976, har BMW 3-serie vært merkets bestselger og mest populære bil.

Også på bruktmarkedet er 3-serie svært etterspurt. Tall fra finn.no viser at 3-serie er bilen aller flest søker etter.

Men hvor bra er den egentlig som bruktbil? Det har vi sett nærmere på. Her snakker vi om modellen BMW selv kaller F30 / 31. Den ble produsert mellom 2011 og 2018.

Enormt utvalg

En av grunnene til populariteten er at bilen treffer uvanlig bredt. Den finnes med rundt 15 ulike motoralternativer, som går både på bensin og diesel. Den finnes også som ladabar hybrid. Effekt-uttakene er alt fra ganske moderate 116 diesel-hestekrefter og opptil det spinnville.

Toppmodellen M3 er den villeste av dem alle, der treliters rekkesekseren med dobbelt-turbo byr på hele 431 hestekrefter. 3-serie kan fås både som stasjonsvogn, eller Touring som BMW kaller den, som sedan og som en slags kombi-coupe, som kalles GT. Den finnes også som vanlig coupe, men heter da 4-serie. Modellen kan også leveres med X-Drive firehjulsdrift. Utvalget er med andre ord enormt. Det finnes i prinsipp en 3-serie for nesten alle.

Kjøregleden har alltid stått i sentrum for BMW, sammen med et førerorientert interiør. Dette og en god dose premium-følelse, i form av gode materialer, høy opplevd kvalitet, fin finish og tilgang på mye (og dyrt … ) tilleggsutstyr er garantert ting som kjøpere setter pris på.

Utvalget av brukte BMW 3-serie er stort og prisene varierer mye, alt etter motorisering og utstyrsnivå.

Dette må du betale

De billigste av denne generasjonen koster nå godt under 100.000 kroner. Da en 2012-modell med liten dieselmotor og som fort har rullet 200.000-300.000 kilometer.

For 200.000 kroner får du en godt utstyrt stasjonsvogn med som er 5-6 år gammel og som har gått rundt 100.000 kilometer, men fortsatt med liten dieselmotor.

Dyrest er naturlig nok de nyeste, med stor motor og mye utstyr som har gått lite. En 2017-modell med mye utstyr og stor bensinmotor og firehjulsdrift, som har gått ca. 50.000 kilometer koster rundt 500.000 kroner.

Vær oppmerksom på at utstyrsnivå og motorstørrelse gjør at prisene kan variere mye, på tilsynelatende like biler.

