Ut mot regjeringen: – Det henger ikke på greip

Norge har vært i hardt vær under klimatoppmøtet i Glasgow som foregår i disse dager.

Tidligere i uken ble Norge utnevnt til «Fossil of the day». Den lite ettertraktede prisen deles ut daglig under toppmøtet og går til landene som «gjør mest for å bidra minst».

– Det er helt på sin plass at Norge blir kåret til «Dagens fossil» og at dobbeltrollen vår som klimaforkjemper og olje- og gassprodusent får oppmerksomhet på klimatoppmøtet i Glasgow, sa generalsekretær Karoline Andour i WWF Verdens naturfond.

– Det er ikke rart

Det mener også tidligere stortingspolitiker og nå aktiv i Besteforeldrenes klimaaksjon Bente Bakke.

Bakke var tidligere aktiv i Høyre, men meldte i 2011 overgang til MDG.

Hun går hardt ut mot regjeringen i et intervju med TV 2, og sier hun skammer seg over å være norsk.

– Det er jo ikke noe rart, når vi har fått en regjering som ikke tar hensyn til barnebarna våre, sier Bakke.

Hun reagerer særlig på at Norge har en klimaminister som sier at vi ikke skal ha en temperaturstigning høyere enn 1,5 grad – men som samtidig vil fortsette å lete etter olje og gass.

– Det henger ikke på greip, sier Bakke.

– Ikke gjort i en håndvending

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) sier til TV 2 sier det ikke er gjort i en håndvending å fase ut bruken av fossile brensler som kull, olje og gass.

– Det krever en fundamental omstilling av verdens energisystemer. Da må man utvikle løsninger for bruk av ren energi samtlige samfunnsområder, sikre at tilstrekkelig ren energi blir tilgjengelig gjennom massiv utbygging av vann, vind og solkraft, samt at vi i tillegg evner å bruke energien vår mye mer effektivt, sier Barth Eide.

IKKE NOK: Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) er klar på at det ikke er nok om bare Norge kutter bruken av fossile brensler. Foto: Annika Byrde

Statsråden understreker at regjeringen jobber hardt både hjemme i Norge og internasjonalt for å redusere bruken av fossile brensler og fremskynde bruken av fornybar energi.

Barth Eide mener at inntil verden totalt sett reduserer bruken av olje og gass, vil det ikke nødvendigvis betyr særlig mye om Norge isolert sett reduserer sin produksjon.

– I stedet kan andre land øke sin produksjon noe, slik at verdens klimagassutslipp ikke nødvendigvis reduseres.



– Kommer til å tape

Besteforeldrenes klimaaksjon består av nesten 6000 besteforeldre som kjemper mot klimaendringene, med mål om å etterlate en bedre verden til kommende generasjoner.

Bakke er skuffet over Norges, og statsminister Jonas Gahr Støres innsats under klimatoppmøte i Glasgow.

– Nå har FN sagt at vi må stanse oljeleting, men vår statsminister vil utvikle og ikke avvikle. Det er ingen som har sagt at vi skal stenge eksisterende plattformer, men letingen er vanvittig dyr for oss, sier hun.

Bakke er klar på at Norge må sette seg enda tydeligere klimamål, og at målet om 1,5 grad ikke er mulig å oppnå – dersom man skal fortsette å lete etter olje og gass.

– Vi skattebetalerne betaler mye for at de skal fortsette med en virksomhet langt inn i fremtiden som vi kommer til å tape penger på.

Barth Eide mener det beste Norge kan gjøre er å ta en ledende rolle her hjemme, i Europa og globalt.

– Her har vi gode partnere både i og utenfor Europa som trekker i samme retning. Dette inkluderer stater, investorer, næringsliv og forbrukere.