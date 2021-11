Magnus Moan før semifinalen: – Har vært tøft psykisk

Høstens Skal vi danse-eventyr går snart mot slutten. Tolv deltakere har blitt til tre. Igjen står tidligere kombinertløper Magnus Moan (38) og TV 2-sportsankerne Simon Nitsche (29) og Siri Avlesen-Østli (37) i semifinalen.

Lørdag kveld skal semifinalistene med sine dansepartnere kjempe om den gjeve finaleplassen med nebb og klør.

– Lyst til å nyte det

I forkant av kveldens semifinale tok TV 2 tempen på deltakernes nerver, samt tanker rundt en potensiell seier.

– Denne uken så er jeg faktisk ganske rolig fordi vi har gjort alt vi kan. Jeg får ikke gjort så mye mer enn å bare kose meg og ha det gøy. Det er egentlig tilnærmingen min i semifinalen, meddeler Avlesen-Østli over telefon, og fortsetter:

SEMIFINALIST: TV 2-sportsanker Siri Avlesen-Østli så ikke for seg å komme til nest siste runde av Skal vi danse. Her avbildet under programmets sjette sending sammen med dansemakker Tarjei Svalastog. Foto: Espen Solli / TV 2

– Jeg har lyst til å nyte det og håper at det er bra nok til at vi kan sikre oss den finaleplassen, for jeg har jo fryktelig lyst til å være der.

37-åringen har de siste ukene hatt en hektisk timeplan med både dansetrening og The Voice-innspilling, og forteller at hun endelig kan senke skuldrene noe.

– Formen er stigende. Jeg har vært flink til å gjøre de riktige tingene – spise, sove og trene. Det tror jeg er oppskriften inn til lørdagen.

– Har du kjent på et ekstra press mot semifinalen?

– Nei, egentlig ikke fordi nå har jeg hatt roen til å terpe nok. Det er det det handler om for min del.

– Jeg trodde jeg skulle besvime

– Føler på et ansvar

For Hamar-kvinnen var det ikke forventet at hun skulle befinne seg i konkurransens nest siste runde.

– Jeg er en tobarnsmor på 37. Det kan man jo ikke regne med i det sterke feltet som er, mener hun, og roser samtidig de andre meddeltakerne.

– Jeg har bare vært glad for å være med fra uke til uke. Jeg er bare kjempeglad og takknemlig for at folk har stemt oss videre, og at vi har fått den tilliten til å danse og vise hva vi kan, fortsetter hun.

Og håpet om å stikke av med Skal vi danse-pokalen lever i beste velgående.

– Jeg må ha troa, og så er det fire år siden en jente har vunnet Skal vi danse, så jeg føler litt på det, både for de flinke jentene som har vært med i Skal vi danse i år og jenter der ute – et ansvar for å levere mitt beste. Å komme til en finale hadde vært helt fantastisk, sier hun.

Skryter av dansepartneren

I likhet med Avlesen-Østli er også konkurrent Moans nerver under kontroll før den store semifinalen.

– Nervene er bra. Nå gjenstår det litt finpuss og holdning, at stegene går rett og så lade opp batteriene til kvelden, sier han til TV 2.

TØFT: Tidligere kombinertløper Magnus Moan innrømmer at den harde dansetreningen så langt i Skal vi danse har tæret på psyken. Her avbildet under kvartfinalen med dansepartner Ewa Trela. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Videre skryter den tidligere toppidrettsstjernen av dansemakkeren Ewa Trela (42).

– Det har alt i alt vært en fin uke. Jeg liker utfordringene som møter meg hver dag. Vi har jobbet bra begge to. Jeg er ekstremt imponert over Ewa som klarer å komme opp med nye koreografier og holder trykket oppe på den ellevte uken.

– Tøff periode

Moan innrømmer overfor TV 2 at flere måneder med beinhard trening på dansesenteret har tæret på psyken.

– Mentalt har det uten tvil vært en tøff periode, og det går nettopp på det å lære seg nye ting hver søndag. Jeg har vært vant til å terpe og trent på to ting hele tiden med hopping og langrenn, men nå må jeg starte på nytt hver søndag, og det har vært en overgang, men det har gått fint.

Her tar Vinni farvel med Rikke

Heller ikke 38-åringen hadde forventet å havne blant topp tre i danseprogrammet.

– Jeg sa ja til Skal vi danse fordi jeg synes det var en kul og spennende utfordring, men så ville jeg også lære meg dans. Det at jeg har vært med hele veien har vært en bonus og en anerkjennelse, deler Moan, og legger til at han er takknemlig for seerstemmene og de hyggelige tilbakemeldingene underveis.

– Har du troa på en finaleplass?

– Klart jeg har troa. Hvis ikke hadde jeg ikke giddet å holde på med dette. Jeg vet at vi har to gode danser og et veldig bra show, og jeg håper og krysser fingrene for at vi går til finalen, men vi kommer uansett til å gå videre eller ut med hevet hodet, sier han.

– Ingen hadde sett for seg det

Tredje semifinalist, TV 2-sportsanker Nitsche, sier seg fornøyd med å ha kommet nesten helt til topps så langt.

– Det føles veldig bra. Det har vært en lang høst og vi har jobbet og jobbet. At det har betalt seg med en semifinale nå er veldig deilig, konstaterer Nitsche når God kveld Norge møter ham på dansesenteret denne uken.

LANG REISE: TV 2-sportsanker Simon Nitsche og dansepartner Helene Spilling har imponert gjennom de hittil ti sendingene av Skal vi danse. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Sportsankerens partner, Helene Spilling (25), hadde ingen forhåpninger om at 29-åringen skulle kapre semifinalebilletten. Nitsche sier seg enig.

– Ingen hadde sett for seg det. Jeg startet og slet med å gå riktig. Vi fikk litt mer troa etter hvert, og jeg klarte mer og mer. Læringskurven min har vært veldig bratt, sier han, og legger til at han er fornøyd med jobben han og Spilling har lagt ned sammen.

Simon frykter for testiklene: – Du kan ikke si det på TV

Tiden før kveldens semifinale går med til pirking, terping og repetisjoner. På spørsmål om Nitsche kjenner på nervene i forkant er svaret nei, men at de ofte kommer snikende rett før opptreden.

– Nå er snart det hele over – hva tenker dere om det?

– Jeg pleier å gå ordentlig i kjelleren etter at noe er over, så jeg gruer meg for jeg har gått veldig «all in», forteller han.

Se Skal vi danse lørdager klokken 19.30 på TV 2 og TV 2 Play.

Se Dansebobla mandager og torsdager på TV 2 Play.