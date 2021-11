Drapsoffer ble overvåket i flere dager

Bård Lanes ble drept på Kilen i Tønsberg 20. april i år. Politiet sier drapet bærer preg over å ha vært planlagt over tid.

– Drapshandlingen bærer preg av å ha vært planlagt over tid, sier politiadvokat Fredrik Borg Johannessen i en pressemelding fredag.

– Det ligger også i dette at vi ikke mener at Lanes var et tilfeldig offer og at det har fremkommet informasjon i etterforskingen at dette bunner i en konflikt med en eller flere av de siktede i saken.

Politiet har også kontroll på en sporingsenhet som funnet på bilen til Lanes. Borg Johannessen sier at denne kan kobles til de siktede.

– Vi mener at de siktede har hatt kontroll på hvor Lanes befant seg i flere dager før han ble drept, sier han.

Det var klokken 22.14 den 20. april at politiets nødtelefon ble oppringt av en mann i 30-årene som fortalte at han muligens var skutt.

Mannen befant seg ved Kilen industriområde like utenfor Tønsberg sentrum. Han ble hastet til sykehus, men erklært død senere på natten. To dager senere gikk politiet ut med navnet – 33 år gamle Bård Lanes.

Tre menn er siktet for drap eller medvirkning til drap. Disse sitter i dag varetektsfengslet. Borg Johannessen bekrefter at to av de tre er tilknyttet et kriminelt miljø i Tønsberg.

– De to har en sterk tilknytning til hverandre, og har også en tilknytning til den avdøde, sier han.