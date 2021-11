Slår alarm om nye koronamedisiner – frykter vaksinevegring

Fredag kom nyheten om at Pfizer sin nye medisin angivelig kan redusere risikoen for dødsfall og sykehusinnleggelser med nesten 90 prosent.

Medisinsk fagdirektør i legemiddelverket, Steinar Madsen, forteller at det nå kommer flere nye medisiner mot koronaviruset.

– Legemiddelverket mener at det bør bli satt ned en faggruppe, som kan se på hvilke medisiner vi skal ta inn og hvordan vi skal bruke dem i behandling.

Han sier også at spørsmålet om kostnader reiser seg som følge av nye medisiner.

– Det er klart at det vil være betydelige kostander, og da er det hvem som skal betale dette her. Skal vanlige legekontorer kan skrive ut medisinen? Da reiser spørsmålet seg om hvilken bruk det er vi ønsker.

SE VIDEO: Mener koronapille kan redusere sykehusinnleggelser og død med 89 prosent

– Sørgelig

Hva som er den beste bruken av medisinen er også noe man må finne ut av, påpeker Madsen. Samtidig sier han at resultatene til Pfizer sin nye medisin ser lovende ut.

– Til vi har sett alle data må vi være litt forsiktig. Vi må se på alle data, og se på kvaliteten på studien. Det er lovende at vi nå har to tablettbehandlinger som kan redusere behovet for sykehusinnleggelser og dødeligheten.

Den andre medisinen Madsen peker på er Merck sin koronamedisin, molnupiravir. Og han forteller at det blir spennende å se på fullstendige data til disse to legemidlene.

Samtidig er et av de viktige poengene i debatten hvordan medisinen vil påvirke vaksineringen, forteller Madsen.

– Det er veldig sørgelig mener jeg om disse medisinene gjør at vaksineskepsisen blir større, og at færre vil vaksinere seg. Fordi de heller vil ha legemidler, sier Madsen.

Immunolog og vaksineforsker, Gunnveig Grødeland, sier at koronamedisinen ikke har like god effekt som vaksinene. Foto: Frode Sunde / TV 2

Sikkerhetslokk

Det var i oktober at firmaet Merck meldte at de hadde laget en vellykket koronamedisin, og torsdag godkjente Storbritannia denne for bruk.

– Det er rett og slett en pille som forstyrrer viruset når det formerer seg. Slik at viruset ender opp med å bli defekt. Denne pillen induserer mange endringer i viruset, slik at det ikke blir levedyktig, sier Grødeland.

Hun forteller videre at medisinen hadde en effekt på rundt 50 prosent i den kliniske studien. Samt at den må tas i løpet av den første uken med symptomer.

– Det er ikke en god behandling om du har alvorlig sykdom, men pillen kan forhindre at personer i risikogruppen utvikler alvorlig sykdom.

– Kan dette være løsningen?

– Den vil definitivt bidra, men ikke gi den samme beskyttelsen som vaksinene gir. Den kommer som et sikkerhetslokk på toppen av vaksineringen. Fordi den grunnleggende beskyttelsen kan kun vaksinene gi.

Grødeland påpeker at vaksinene har høyere effekt mot alvorlig sykdom enn det den nye koronamedisinen har.

– Burde prioritert en tredje dose hardere

Tredje dose

Grødeland sier også at det nå er viktig å prioritere fullvaksinering av verdens befolkning, og at en tredje dose til helsepersonell med pasientkontakt er et vanskelig spørsmål.

– Det å rulle de generelt ut for de som har pasientkontakt uten å prøve å prioritere og nå de du faktisk beskytte og hva faktisk hensikten er. Det tror jeg man må nyansere litt mer.

Hun vedgår at man burde prioritere hardere, og at den tredje dosen vil gi økning i antistoffresponser.



Interessert i beksyttelsen

Preben Aavitsland, overlege i FHI, sier at vaksinasjon bidrar sammen med testingen og folks atferd til å bremse smittespredningen.

– Dersom vaksinasjon skulle bidra mindre etter hvert, må vi vurdere situasjonen.

Han forteller videre at FHI er mest interessert i beskyttelsen mot alvorlig sykdom.

– Hvis den skulle vise seg å falle, vil vi gi tredje dose til enda flere.