De siste par årene har kinesisk bilproduksjon ettertrykkelig gjort seg gjeldende også her hjemme. Mange Volvoer kommer derfra. Det samme gjør merker som Polestar og MG.

I tillegg har vi fått en rekke nye bilmerker som vi bare kan lære oss navnene på først som sist. Slik som BYD, Xpeng og Hongqi, bare for å nevne noen.

Bilen på disse bildene er også kinesisk. Det er altså ikke en Mercedes G-klasse, eller Geländewagen som den ble kalt tidligere. Selv om den ser mistenkelig lik ut.

Nei, dette er en BAIC, som er en forkortelse for Beijing Auto Industri Company, og modellen heter BJ80.

Jeep-grillen til tross – man skal ikke ha mye fantasi for å se Mercedes-likheten her.

Mercedes ville stoppe den

BAIC er statseide og har samarbeidsprosjekter med Mercedes og Hyundai i Kina. I tillegg til personbiler produserer de også militære kjøretøy for den kinesiske staten.

De startet oppkjøpet av europeisk teknologi i 2009, etter den økonomiske krisen. Her prøvde de seg på Volvo, Ford og Opel, men uten hell hos noen av disse. De var ikke ute etter selve navnet, men i drivlinjene. De lyktes derimot hos Saab. Her fikk de både motorer, girkasser og chassis-deler. Dette var før konkursen hos Saab.

Mercedes, som for øvrig eier 12 prosent av aksjene i BAIC, prøvde å stoppe utviklingen av BJ80. Årsaken var naturlig nok design-kopieringen. De lyktes ikke med dette og i 2016 ble BJ80 lansert. Da med en 2,3-liters Saab-motor på 250 hestekrefter bak grillen, som de har «lånt» fra Jeep. Frontlyktene er forresten «lånt» fra Land Rover.

I 2018 gjorde Mercedes igjen et nytt forsøk på å stoppe modellen. Denne gangen gikk de grundigere til verks og rettens vei. Men den kinesiske stat er ikke så lett å skubbe seg på. Nok en gang endte det med tap og nederlag for den tyske luksusbil-produsenten.

Interiøret i BAIC BJ80 ser jo ganske innbydende ut, særlig med tanke på prisen.

Kommer med ny motor

Ettersom Mercedes ikke klarer å få has på BAIC, er det nå klart for en ny utgave av BJ80. Designet er det samme. Men de bruker nå motorer fra Ford. Nærmere bestemt en 3-liters V6-er som vi blant annet kjenner fra Explorer, men i noe nedtunet versjon. Her får den 200 hestekrefter, og ikke 250, slik Fordene som bruker denne motoren har.

Det er med andre ord brukt deler litt herfra og litt derfra.

I Kina koster G-Klasse-kopien rundt 300.000 kroner. Det er en del mindre enn billigste utgave av originalen her hjemme. For som femseter koster G350d fra den nette sum av 1.983.000 kroner.

Det er nesten, men bare nesten, så man forstår at det kan friste med en billigere kopi...

