Klubblegender spår salgsfest etter Europa-suksessen

Jahn Ivar «Mini» Jakobsen bøttet inn mål for Bodø/Glimt på 80-tallet. Han var også med på Rosenborgs suksess i Europa på 90-tallet.

Mini tror Glimt-suksessen vil føre til at flere av de beste spillerne vil forsvinne til større klubber.

– Jeg tror at Fredrik Bjørkan og Patrick Berg kommer til å bli solgt. Jeg blir også overrasket hvis Marius Lode ikke blir solgt, slik han har fremstått nå. Hvis han opptrer på samme måte på landslaget nå, vil nok han forsvinne, sier han til TV 2.

Også TV 2s fotballekspert, Jesper Mathisen, tror det vil være stor interesse for flere enn bare Glimts spillere i det neste overgangsvinduet.

– Jeg tror også det vil være en del klubber som vil legge penger på bordet for å få tak i Kjetil Knutsen. Det han har fått til med Bodø/Glimt er det mest imponerende vi har sett i norsk fotball på veldig, veldig lang tid, sier Mathisen.

Glimt-legenden Runar Berg, som også var til stede på kampen i Roma, tror også Knutsen har gjort seg ettertraktet etter oppgjørene mot José Mourinho og co..

– Det er vel fortjent at han får oppmerksomhet av andre klubber. Han har selvfølgelig et veldig godt team rundt seg. Han blir attraktiv med slike prestasjoner.

– Skal ikke si vi spilte med B-laget, men ...

Han forventer flere spillere forsvinner ut dørene innen kort tid.

– At spillerne i Glimt er gode nok for italiensk fotball eller annet, det er jeg helt sikker på. Spillerne i Glimt er veldig gode. Det er garantert mange som kommer til å få tilbud, sier Berg.

Har slitt etter overgang

At prestasjoner i Glimt fatter interesse hos større klubber, fikk man også se etter fjorårets seriegull. Da ble poengspillerne Kasper Junker og Philip Zinckernagel solgt til større klubber.

Mini lar seg imponere over at Kjetil Knutsen har klart å bygge et så godt lag etter tapet av stjernene.

– Knutsen, apparatet og Glimt klarte å erstatte de mange målpoengene de mistet. Hvis de klarer det nok en gang, er det bare å sette Kjetil Knutsen på sokkel, sier han.

I tillegg til Junker og Zinckernagel har blant andre Håkon Evjen og Jens Petter Hauge tatt veien fra Glimt til større europeiske klubber.

Blant disse har flere som herjet i Bodø, slitt med å følge opp den samme suksessen på nivåene over.

Berg mener ikke det er tilfeldig at spillere får gjennombruddet i Bodø.

– De utvikler seg utrolig godt i Glimt. Det har med trenerteamet og deres måte å jobbe på å gjøre. Blant annet handler det om den mentale biten, der opplever jeg at Glimt er langt fremme. Man skjønner at spillere har lyst til å komme her. Det er en bra gjeng som spiller med lave skuldre, sier Berg.

Han syns klubben har vært dyktige i å hente inn erstattere når nøkkelspillere har forlatt porten på Aspmyra.

– Der har klubben vært veldig flink. De bruker ressurser på det, og har et bra apparat rundt seg. Jeg tror det kommer til å fortsette sånn. Jeg tror Glimt kommer til å være med i toppen lenge. Det er veldig fascinerende. Selv med litt skadeproblematikk har andre stått frem, sier Berg.

TV 2 i Roma: – Jeg har aldri opplevd maken

–Mektig opplevelse

Runar Berg er onkelen til Patrick Berg, som var småskadet på benken. Men selv om nevøen ikke var på banen, var det en stor kveld for spilleren som spilte i Glimt i to perioder på til sammen elleve sesonger.

– Det var en mektig opplevelse. Masse folk og utrolig stemning. Det var fantastisk. Å gå rundt i Romas gater var som å gå i Glasshuset i Bodø. Man traff Bodø-folk hele tiden. Det var en fantastisk tur. Det er utrolig artig og imponerende. Jeg er veldig glad på alle sine vegne. Dette kommer de til å huske.

– Dere fikk se en sur Mourinho. Virker det som Bodø er et lag han vil huske lenge?

– Ja, det er klart. De fikk seg en trøkk i Bodø. Tydelig at han og Roma hadde tatt Glimt på alvor. Han er trener for en storklubb og er som andre avhengig av resultater.

Nå venter Haugesund i Eliteserien på bortebane for Glimt før de kan roe litt ned etter en hektisk periode. Med fem kamper igjen i Eliteserien har de en luke fra tabelltopp på sju poeng ned til Molde.

