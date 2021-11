Blandet mottakelse for Abbas nye plate

Abba får blandet mottakelse for sin første nye plate på 40 år. Vel verdt ventingen, skriver Rolling Stone, mens Svenska Dagbladet synes den er skuffende billig.

Albumet «Voyage» er gruppas niende album, men det første siden bandet ble oppløst etter det forrige albumet «The Visitors».

Forventningene har vært store siden nyheten, og to spor fra det kommende albumet ble sluppet for to måneder siden og ble beskrevet som en historisk musikkbegivenhet.

Blandet mottakelse

Mange kritikere er positive, til og med veldig positive, men det er likevel ujevnt og et stykke opp til høyeste karakter.

– Ellers takk for musikken, skriver den britiske avisa The Guardian som gir albumet to av fem stjerner.

«Glamouren man kunne forvente seg etter to fantastiske singler, er voldsomt uforløst», skriver avisa.

Rolling Stone derimot er begeistret.

«Det er absolutt en overraskelse at svenskene er tilbake i kampen. Men det er en større, og enda bedre, overraskelse at de er kommet tilbake med så mye musikalsk saft og kraft», skriver de og gir fire stjerner.

NY PLATE: Slik ser coveret på ABBAs ny plate ut. Foto: AP / NTB

Fra voksent og verdig til mageplask

Expressen kaller albumet en voksen og verdig samling, mens Jan Gradvall i DI Weekend mener at ingen av de ti låtene kommer til å bli noen stor hitlåt.

«Her er ingenting som oppfyller kriteriene for hvordan moderne pop skal låte for å spres på strømmetjenestene», skriver han.

I Danmark kaller B.T. albumet klassisk Abba, som fansen kommer til å nyte langt inn i det nye året, mens Ekstra Bladet betegner det som et mageplask og gir tre av seks stjerner.

Anmelderen Thomas Teo erkjenner at det ikke er noe i veien med stemmen og musikaliteten.

– Men det virker ikke riktig. Magien er borte. Miraklenes tid er forbi, skriver han.