Markedet for småbiler har blitt mindre de siste årene. Kombinasjonen fallende salg og færre modeller gir en selvforsterkende effekt her.

Lav pris gjør det vanskelig å tjene mye penger på disse bilene. Derfor har flere bilprodusenter forlatt klassen – mens andre har blitt tvunget til å tenke nytt for å få ned kostnadene.

Toyota er i siste kategori. I flere år har de samarbeidet med Peugeot og Citroën og laget småbilen Aygo. Den har vært søstermodellen til Peugeot 108 og Citroën C1, de tre har blitt produsert på en fabrikk i Tsjekkia.

Har blitt større

Nå har imidlertid de to franske trukket seg fra prosjektet. Toyota har tatt over fabrikken, det blir heller ingen direkte oppfølgere til 108 og C1.

Toyota går dermed videre alene, det gjør de med bilen som nå har fått navnet Aygo X.

X-en i navnet symboliserer at Toyota har laget en høyere bil denne gangen, med en liten dose crossover-faktor. Det er sannsynligvis ikke noe dumt grep.

Med en lengde på 3,70 meter er Aygo X 23,5 centimeter lenger enn sin forgjenger. Det gir mer plass i kupéen, samtidig som bagasjerommet har økt med mer enn 60 liter, til totalt 231 liter.

Flere karakteristiske farger er på plass, dette skal være en ganske leken bil.

Kanvas-tak

Bakkeklaringen har økt med 11 millimeter fra forrige generasjon. Sitteposisjonen er også høyere.

Aygo X er tilgjengelig med et uttrekkbart kanvas-tak, som den første bilen i klassen.

Innvendig er det høyoppløst berøringsskjerm, omgivelsesbelysning og trådløs lading, MyT appen gjør at du kan holde oversikt over bilinformasjon som kjøreanalyse, drivstoffnivå, varsler og sporing av bilen.

Slik ser det ut innvendig, mange funksjoner styres fra infotainment-skjermen.

Holde kostnadene nede

Toyotas nyeste multimediasystem tilbyr også skybasert navigasjon med ruteinformasjon i sanntid ved konstant tilkobling på de høyere utstyrsgradene. Nye tjenester vil introduseres over tid og ny programvare og tilkoblede tjenester vil automatisk bli gitt ut til systemet.

På motorfronten finner vi en 1-liters, 3-sylindret bensinmotor med et gjennomsnittlig drivstofforbruk på 04.7 liter/mil og CO2-utslipp på 107 gram.



Elektrisk drivlinje skal ikke være aktuelt for denne bilen. Her handler det om å holde kostnadene nede. Særlig øst og sør i Europa, er det ventet at overgangen til elektrifiserte biler vil ta tid. Det gir potensiale for godt salg, i flere år fremover.

Markedet for småbiler er ikke hva det en gang var, men Toyota mener likevel det er viktig å være i denne klassen.

