Flugstad Østberg får gå renn igjen

Ingvild Flugstad Østberg har fått godkjent helseattest . Hun går ikke på Beitostølen om snaut to uker, men gjør comeback i verdsenscupåpningen i Finland 27. november.

Ingen i Norges Skiforbund, heller ikke Ingvild Flugstad Østberg har ønsket å si noe om saken, men mandag formiddag bekrefter Norges Skiforbund at Østberg har fått grønt lys. «Ingvild Flugstad Østberg klar for verdenscupen», heter det i forbundets pressemelding. Videre skriver forbundet at Flugstad Østberg, medisinsk ansvarlig langrenn Øystein Andersen og langrennssjef Espen Bjervig møter pressen i ettermiddag.

Det har nå gått cirka 600 dager siden Ingvild Flugstad Østberg sist gikk skirenn. 1. mars 2020 var hun med på laget til Norge som vant stafetten i verdenscupen i Lahti.

Flugstad Østberg, som blir 31 år i morgen, har slitt de to siste sesongene.

Det begynte sommeren 2019 hvor hun fikk startnekt i rulleskirenn. Og rett før langrennssesongen startet på Beitostølen i november for to år siden sto hun fram og fortalte gråtkvalt om at hun hadde fått startnekt - av helsemessige årsaker.

Ingvild Flugstad Østberg på Beitostølen 2019 da hun fortalte om sine problemer. Foto: Terje Pedersen

– Jeg har havnet i en situasjon der jeg ikke kan gå skirenn. Det er kjedelig og beklagelig. Grunnen er helsemessige årsaker, der ikke alle krav i helseattesten er innfridd.

En drøy måned senere, altså i desember 2019, ble hun friskmeldt og stilte i Tour de Ski hvor hun ble nummer tre sammenlagt. Hun gikk etter det flere verdenscuprenn og hevdet seg i toppen. Blant annet ny tredjeplass sammenlagt i Ski Tour 2020, løpet hadde etapper i Sverige og Norge. Etter verdenscuphelgen Lahti i begynnelsen av mars var det på ny problemer:

Ingvild Flugstad Østberg møtte pressen i Holmenkollen 6. mars 2020 Foto: Terje Bendiksby

– Jeg står nå her på krykker. Det skulle jeg absolutt vært foruten, sa Flugstad Østberg da hun møtte pressen 6. mars 2020.

Landslagsløperen hadde pådratt seg et tretthetsbrudd i den venstre foten.

I juli 2020 ble det kjent hun hadde pådratt seg et nytt tretthetsbrudd i foten.

I november 2020 fikk Ingvild Flugstad Østberg det mest dramatiske tilbakeslaget: Hun fikk konkurransenekt hele sesongen og hun fikk heller ikke trene med landslaget.

– Jeg vil dessverre ikke gå noen skirenn denne sesongen, noe som selvsagt er kjedelig. Det er tross alt det jeg jobber knallhardt for hver dag og det jeg elsker å gjøre. Når det er sagt, er det ingen tvil om at jeg skal gjøre alt jeg kan for å komme sterkt tilbake, skrev Ingvild Flugstad Østberg i en e-post til sine sponsorer.

Flugstad Østberg har i de få intervjuene hun har gitt forklart problemene med at det er den totale helsesituasjonen og balansegangen mellom trening og inntak av næring som ikke har vært god nok. Til TV 2 lettet litt på sløret i sommer:

– Tretthettsbruddene kommer etter belastning over tid. Og beintetthet; der har ikke trenden vært positiv. En sånn trend er jeg nødt til å snu.

Hun har hele tiden vært fast bestemt på at hun skulle klare å overvinne problemene. Og i sommer la hun ut dette bilde med tekst på sin instagramkonto.: