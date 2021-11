Roma - Bodø/Glimt 2-2

Det ble nok en minneverdig kveld for Bodø/Glimt i Conference League. Torsdag kveld holdt de det italienske storlaget Roma til uavgjort på Stadio Olimpico.

Erik Botheim scoret de norske serieledernes andre mål med et hodestøt i 2. omgang.

– Det var egentlig en ræva pasning fra meg til Alfons (Sampsted), og den var jeg litt skuffet over. Men det ble et fantastisk innlegg, og da kan jeg bare styre den inn, beskriver han scoringen.

Mourinho ville stoppe tolken i å oversette

Det var Botheims tredje mål mot Roma, etter at han scoret to i 6-1-nedsablingen hjemme på Aspmyra.

I Eliteserien denne sesongen har også 21-åringen levert jevnlig med scoringer. Han har scoret 13 mål for laget som ser ut til å vinne serien for andre året på rad.

– Var ikke "on fire"

Spoler man tiden tilbake til starten av 2021, var det nok få som hadde sett for seg hvilken sesong Botheim skulle få. Spissen slo aldri igjennom i Rosenborg, og ble i februar fristilt fra kontrakten med trønderne.

Allerede to dager senere var han på plass i Bodø, og siden har han ikke sett seg tilbake.

– Det har ikke alltid vært en dans på roser. Jeg tenkte på det før kampen i dag at det bare var å nyte, sier Botheim etter bragden i Roma.

På pressekonferansen ble han spurt om hvilke muligheter han hadde i vinter da Rosenborg valgte å ikke satse på 21-åringen.

– Jeg var ikke akkurat "on fire" i vinter. Da Glimt kom på banen var det en "no brainer." Jeg er utrolig takknemlig for at de turte å gi meg sjansen, og det har jeg klubben og lagkameretane mine å takke for. Jeg hadde ikke de utrolige statsene som en spiss bør ha, sier Botheim.

– Skal ikke si vi spilte med B-laget, men ...

Han har ikke glemt hvor store kontraster det har vært etter at han medvirket til nok et stort resultat mot Roma.

– Det er viktig å sette ting i perspektiv. Fantastisk publikum å spille for, og selv om det var deres fans ga det energi. Jeg fikk gåsehud over fansen vår som tok turen. Det var en surrealistisk opplevelse.

– Det er ikke hver dag man får spille på fantastiske stadioner. Det er dette vi har trent for, og da må du nyte det også, sier Botheim.

Takker trener

Bjørn Mannsverk er en av mennene bak Glimt-suksessen som mental trener. Han får mye ros av Botheim, som har sett ut som en helt annen spiss etter at han kom til Bodø/Glimt.

– Jeg har aldri jobbet med noe sånt tidligere. Han har vært veldig fin for meg, og hjulpet med å sette mine tanker i spill, reflektere litt og ufarliggjøre ting, sier Botheim til TV 2 på pressekonferansen.

Glimts mentaltrener Bjørn Mannsverk er med til Roma. Foto: TV 2

– Selvfølgelig har det stor innflytelse, og ikke bare på meg, tror jeg. Han gjør utrolig mye for oss spillere som kanskje ikke er så synlig. Men vi er veldig takknemlige for ham, fortsetter målsniken.

Mannsverk jobbet også med Glimts gullag gjennom fjoråret. Til TV 2 sier mentaltreneren at årets utgave av laget er enda sterkere mentalt.

– Årets lag er mye mer solid og robust mentalt, enn det laget som presterte så godt i fjor. Vi har tatt store skritt i år, sier han.