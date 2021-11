Jakter innbruddstyv på fri fot – stjal gjenstander til nesten 300 millioner kroner

Ifølge BBC er Alfredo Lindley mistenkt for å ha ledet noen av de største innbruddene som har blitt gjennomført i Englands historie noen sinne. Nå foregår det en intens jakt i hele Europa for å finne han.

Mediehuset BBC har sporet opp de siste bevegelsene til Alberto Lindley. Sammen med flere andre involverte, skal Lindley ha begått en rekke nøye planlagte innbrudd i løpet av én og samme måned i 2019, og fått med seg gjenstander til flere hundre millioner norske kroner, uten å bli oppdaget.

Lindley skal ha hatt ansvaret for minst tre innbrudd. Alle innbruddene har skjedd hos luksuseiendommer til en rekke kjendiser. Formel 1-arvingen Tamara Ecclestone er én av disse – dette innbruddet alene skal ha hatt en estimert verdi på 25 millioner pund.

GODT BEVOKTET: Inngangen til Kensington Palace Gardens, som er ett av verdens dyreste strøk. Foto: Hannah Mckay

Eiendommen til sistnevnte ligger i en av verdens dyreste gater - et strøk som er godt bevoktet av bevæpnede sikkerhetsvakter. Likevel slapp de unna.

Også Italienske myndigheter anklager Lindley for å ha raidet hjemmene til Patrick Vieira og Sulley Muntari i 2009.

Hatt alias i årevis

Etter det mediehuset er kjent med, befinner mannen seg for øyeblikket i byen Beograd i Serbia.

PÅ SPORET: BBC har sporet de siste kjente bevegelsene til Alberto Lindley i byen Beograd i Serbia. Mediehuset mener at mannen befinner seg der nå. Foto: Marko Djurica / REUTERS

Alfredo Lindley, som har peruansk statsborgerskap, har et langt kriminelt rulleblad i Italia for svindel og innbrudd under flere falske identiteter. Ifølge rettsdokumenter som BBC er kjent med, kan de kriminelle handlingene dateres helt tilbake til 1995.

Det siste tiåret skal Lindley ha benyttet seg av minst 19 forskjellige alias. Mannen har blant annet brukt navnene Daniel Vukovic, Ljubomir Romanov og Ljubomir Radosavlejic.

Alle disse navnene kan kobles til personer fra en rekke Europeiske byer, inkludert Beograd, Sarajevo, Milano og Zagreb.

Verdt flere hundre millioner

Ifølge Metropolitan Police skal Lindley ha stått bak en rekke innbrudd i i bydelen Kensington og Chelsea i London desember 2019. Innbruddene skal ha vært av svært høy verdi.

Alle innbruddene skjedde i løpet av de første 13 dagene i desember 2019. Eiendommene tilhører Tamara Ecclestone, Frank Lampard og Vichai Srivaddhanaprabha.

Den samlede verdien på de savnede gjenstandene har en estimert verdi på rundt 300 millioner norske kroner.

Innbruddet på eiendommen til førstnevnte antas å være det største innbruddet som har skjedd i engelsk historie noen sinne. Under innbruddet ble det blant annet stjålet flere smykker og klokker. De fleste av disse har aldri blitt gjenfunnet.

Tydelig planlegging

Alberto Lindley, som fremdeles er på fri fot, skal ha flydd til London fra Stockholm sammen med Jugoslav Jovanovic den 30. november 2019. Dagen etter brøt sistnevnte seg inn i huset til Frank Lampard i London. Lampard og konen var ute av huset da innbruddet skjedde.

Gjenstander vert 50.000 pund ble stjålet, inkludert et lommeur fra Cartier, mansjettknapper fra Patek Philippe, to dameklokker og et gullkjede fra Mia Lia. Alberto Lindley er anklaget for å ha tatt del i innbruddet.

Like etter, den 10. desember 2019, ble det gjort innbrudd i én av eiendommene til Vichai Srivaddhanaprabha. I 2010 kjøpte milliardæren Srivaddhanaprabha fotballklubben Leicester City. Familien til Srivaddhanaprabha forteller at huset hadde stått urørt etter at han døde i 2018.

Vichai srivaddhanaprabha var eieren av ett av husene som ble utsatt for innbrudd i 2019. Foto: Christophe Archambault / AFP

Syv Patek Philippe-klokker, en smartklokke fra Tag Heuer og rundt 400.000 euro i kontanter skal ha blitt stålet under innbruddet.

Dagen etter innbruddet spiste Lindley og resten av gjengen på en sushi-restaurant i nærheten av varehuset Harrods, hvor de også delte en flaske champagne verdt mer enn 8000 norske kroner.

FORMEL 1-ARVING: Tamara Ecclestone (i midten) er datteren til tidligere administrerende direktør i Formel 1-gruppen, Bernie Ecclestone. Foto: Oliver Multhaup / AP

Eiendommen til Tamara Ecclestone ligger i Kensington Palace Gardens i London, og er en av verdens dyreste gater. Området er bevoktet av godt bevæpnede sikkerhetsvakter.

Den 13. desember skal Lindley likevel ha klart å bryte seg inn i eiendommen til Ecclestone. Innbruddet skal ha blitt gjennomført sammen med flere andre personer. Jugoslav Jovanovic skal ha holdt vakt. Ecclestone hadde dratt på juleferie bare timer før innbruddet fant sted.

SAMARBEIDET: Jugoslav Jovanovic (24), Alessandro Donati (44) og Alessandro Maltese (45) ble utlevert fra Italia til Storbritannia etter å ha innrømmet at de tok del i innbruddene som skjedde i desember 2019. Foto: Metropolitan Police

Jugoslav Jovanovic (24), Alessandro Donati (44) og Alessandro Maltese (45) ble utlevert fra Italia til Storbritannia etter å ha innrømmet at de deltok i innbruddene på kjendis-eiendommene i 2019. Alle tre skal møte i retten den 15. november.

Alberto Lindley fløy tilbake til Beograd i Serbia den 18. desember 2019. Etterforskere mener at Lindley aldri har besøkt Storbritannia siden.