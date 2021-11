Rasende Mourinho kritiserer dommerne

Roma-Bodø/Glimt 2-2

Til tross for at Romas utligningsmål så ut til å være offside, var Mourinho rasende da han ble intervjuet av Viasat etter kampen.

Han mener at Roma ble snytt for flere straffespark.

Portugiseren var trolig oppbragt over at det ikke ble dømt straffe til Roma etter at et innlegg gikk opp i hånden på Glimt-forsvarer Brede Moe.

– Dommerne må forklare, men de sier ikke noe, sier Mourinho til Viasat.

– Hva gjorde dommeren galt?

– Så du kampen?, svarer Mourinho, og ber flere ganger Viasats Jan Åge Fjørtoft om å komme med sin mening.

Mourinho mener at laget hans ble snytt.

– De (Bodø/Glimt) er et godt lag. De har gode spillere, de har to skudd, scorer to mål og resultatet var 2-2. Vi har to straffer og fire eller fem flere sjanser til å score, oppsummerer portugiseren ampert.

Etterpå ble Kjetil Knutsen spurt om hva han syntes om Mourinhos dommerkritikk.

– Jeg vet ikke, men jeg har ikke merket så veldig mye. Først og fremst så var det en voksen dommer utpå der. Hvis du ser hvordan benken deres hele tiden angriper fjerdedommeren, og hva vi får lov til hvis jeg er en halv meter utenfor linjen… Det er et spill, og det var det også etter den første kampen vår, sier Knutsen til Viasat.

NY BRAGD: Kjetil Knutsen foran de tilreisende fra Bodø etter bragden. Foto: Alberto Lingria

– Vi kan kanskje snakke om 2-1-scoringen som skulle vært avblåst for offside, og så driter jeg i hva de mener. Jeg er opptatt av hva vi kan forbedre, fortsetter han.