Ny bragd fra Bodø/Glimt - rystet Mourinho i Roma

Heroiske Bodø/Glimt kjempet seg til uavgjort på Stadio Olimpico etter å ha ledet to ganger. – Ufattelig imponerende, mener ekspert – men jubelen stod ikke i taket i Glimt-garderoben.

Roma - Bodø/Glimt 2-2

– Det var ikke hurra-meg-rundt-stemning. Det er jo selvfølgelig litt kjipt når du leder to ganger å miste det, sier Erik Botheim til TV 2 om stemningen i garderoben etter den imponerende prestasjonen i Roma.

Men 21-åringen må understreke:

– Prestasjonen alt i alt er vi veldig fornøyd med.

To uker etter at Bodø/Glimt sjokkerte fotball-Europa og slo Roma 6-1 på Aspmyra, var det klart for en ny batalje mot José Mourinhos mannskap i den italienske hovedstaden.

– Skal ikke si vi spilte med B-laget, men ...

Det var første gang den portugisiske stjernemanageren hadde sluppet inn seks mål i en kamp som trener. Den tidligere Real Madrid-, Manchester United- og Chelsea-manageren gjorde syv endringer, og stilte med et langt sterke mannskap.

1600 bodøværinger tok turen til den evige stad, og ladet opp i byens gater før oppgjøret på Stadio Olimpico.

De hadde nemlig en helt spesiell opplevelse i vente.

Scoringer fra Ola Solbakken og Erik Botheim sendte Glimt i ledelsen to ganger. Roma slo tilbake begge ganger og dermed ble det 2-2 i hovedstaden.

– Akkurat nå føler jeg det er to tapte poeng. Det er litt kjipt, men prestasjonsmessig er det veldig bra. Vi er fullt på høyde med dem, sier Ola Solbakken til Viaplay.

– Jeg er overhodet ikke skuffet. Vi kommer til Colosseum, og er ikke vant til å spille i disse rammene, sier Kjetil Knutsen på pressekonferansen etter kampen.

Det var en rasende José Mourinho etter kampen, men i det minste likte han bedre å møte Glimt i hjemlige omgivelser.

Mourinho ville stoppe tolken i å oversette

– Jeg likte mye bedre å møte Bodø/Glimt på hjemmebane, sa Mourinho på pressekonferansen va sin tolk.

Det er ingen videodømming i Conference League, men 2-2-målet til Roma hadde nok blitt annullert med VAR i bruk.

– Det var offside, mener Knutsen.

Han tok seg tid til å skryte over delegasjonen med supporterne som tok turen fra Bodø.

– Helt ekstremt. Bare å komme ut på stadion og oppleve Glimt-svingen. Det var fantastisk det vi opplevde på Aspmyra, men dette kan du likestille. Opplevelsen de fikk vil de nok huske ganske lenge, sier Knutsen til TV 2 om supporterne.

SJEFEN: Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen var takknemlig for støtten laget fikk i Roma. Foto: Alberto Lingria

– Strålende resultat

– Uavgjort i Roma er et strålende resultat for Bodø/Glimt. Nå har de gode muligheter til å vinne gruppa, sier TV 2s ekspert Jesper Mathisen.

I den andre kampen slo Zorya Luhansk CSKA Sofia 2-0. Dermed har Glimt ett poeng ned til Roma, og to til Zorya.

Han lot seg begeistre over serielederne i Eliteserien.

– Måten de spiller fotball på uansett hvem de møter er ufattelig imponerende, og det er rett og slett utrolig gøy å se Kjetil Knutsen sitt lag prestere på dette nivået, legger han til.

Det har vært litt av en uke for Ola Solbakken. Tidligere i uka ble han for første gang tatt ut på landslaget, før han sendte Glimt i ledelsen med et vakkert mål.

– Scoringen er klasse, og landslagssjefen ser at Bodø/Glimt-vingen er en spiller han kan få bruk for i landskampene som spilles nå i november, og derfor ble han jo fullt fortjent tatt ut.

Gratulerer @Glimt. Fantastisk resultat i Bodø, uavgjort i Roma. Imponerende og herlig. — Erna Solberg (@erna_solberg) November 4, 2021

Etter seriegullet forrige sesong har Jens Petter Hauge, Philip Zinckernagel og Kasper Junker alle forsvunnet ut dørene på Aspmyra. De to målscorerne i Roma har tatt oppgaven med å erstatte fjorårets trio med bravur, mener Mathisen.

– At Solbakken skulle prestere på dette nivået var det ingen som trodde før sesongen, og det samme gjelder i høyeste grad Botheim. Alle trodde Kasper Junker skulle bli et savn i Bodø/Glimt, men ingen i Bodø savner dansken i 2021!

Også Mourinho lot seg imponere over Solbakken.

– Solbakken spilte mye bedre enn Ibañez (målscoreren), sa Mourinho via tolken sin på pressekonferansen.

TRIBUNELIV: Rundt 1600 bodøværinger tok turen til Stadio Olimpico i Roma. Foto: Marco Iacobucci / Ipa

Kastet inn stjernene

Etter det pinlige tapet i Nord-Norge valgte José Mourinho å gjøre syv endringer til oppgjøret på Stadio Olimpico. Kjente navn som Rui Patricio, Henrikh Mkhitaryan og Tammy Abraham var alle med fra start i forsøket på å tukte Kjetil Knutsens mannskap.

En gladnyhet for Glimt var at Fredrik Bjørkan var tilbake, mens usikre Patrick Berg rakk å være til stede på benken, men var ikke helt spilleklar. Også Ulrik Saltnes var skadet for Glimt.

Bodø/Glimt gikk rett i strupen på hjemmelaget, og var nær en scoring etter bare tre minutter. Amahl Pellegrino avanserte flere spillere og fikk lagt inn ved dødølinja. Erik Botheim ble så vidt avverget av Rui Patricio.

Etter det tok Roma over, og i løpet av kort tid fikk hjemmelaget tre store muligheter til å ta ledelsen. Først ved Tammy Abrahams avslutning fra 20 meter, deretter en blokkering som hindret Stephan El Shaarawy, før samme mann igjen fikk en stor mulighet på den påfølgende corneren.

Resten av omgangen fortsatte Roma å male på, men forsvarte seg godt. En årvåken Nikita Haikin hindret flere potensielle sjanser.

Til pause i ledelsen

Men Glimt er i flyt, og like før pause tok det helt av i bortesvingen.

Elias Hagen slapp ballen til landslagsuttatte Ola Solbakken, som på første berøring dundret ballen utagbart i vinkelen. En klassescoring av angrepsspilleren!

Dermed gikk lagene til pause med 0-1, og hjemmefansen pep Roma av banen.

– Vi må spille vårt eget spill. Vi må bare fortsette og ikke gjemme oss. Da er det bra. Vi må tørre å spille og drite i resultatet, sa Erik Botheim til Viaplay i pausen.

– Jeg skal gi fansen en scoring i 2. omgang.

Mourinho til TV 2: – Vi fryktet en skammelig bane

Utligning

Da måtte Mourinho gjøre grep, og gjorde to bytter. Det kunne fort gitt tidlig avkastning, da et innlegg traff armen til Brede Moe. Dommeren vinket likevel spillet videre.

Men etter 53 minutter måtte Bodø/Glimt forsvaret kapitulere. Stephan El Sharaawy fikk rom til å klinke inn et rapt skudd bak Haikin. Dermed var lagene likt igjen.

Det fikk ikke Glimt til å grave seg ned. Alfons Sampsted fant en helt umarkert Erik Botheim i Roma-feltet, og han kunne nikke Bodø/Glimt i ledelsen på nytt.

Dermed gjorde han som han lovet i pausen.

Et hjemmetap mot Bodø/Glimt er noe José Mourinho neppe ville godtatt. Roma tok over kampen, og var utrolig nær en ny utligning. Først reddet Marius Lode en kjempesjanse, før en heading fra Gianluca Mancini gikk i tverrligger.

Seks minutter før slutt fikk italienerne betalt, og fikk kranglet inn ballen så vidt over streken ved Roger Ibañez.