England i sjokk – sykehusansatt forgrep seg på over 80 lik

David Fuller (67) filmet overgrepene som foregikk i over tre tiår. Ofrene var i alderen 9 til 100 år.

Det var ingen som visste hva som foregikk bak dørene på likhuset på sykehuset Tunbridge Wells Hospital i Kent da vaktmester David Fuller (67) gikk på jobb. For det finnes ikke overvåkingskamera for de døde.

I over tre tiår fikk sexfantasiene til den gifte barnefaren løpe løpsk uten at noen ante at nettopp han skulle vise seg å være en av Storbritannias største sexforbrytere.

Det var ikke før han ble pågrepet i desember i fjor for dobbeltmord og voldtekt av to kvinner i byen Tunbridge Wells i 1987 at hans mørke hemmelighet skulle komme ut i lyset.









Saken ble først omtalt i Sky News.

Dobbeltmord

Tunbridge Wells er en liten by i hjertet av fylket Kent, cirka 64 kilometer sørøst for London. Byen ble først kjent som et kursted på 1600-tallet, men har i nyere tid blitt en travel pendlerby til nærmere 58.000 mennesker. Flere familier trekkes til byen, som er kjent som den tryggeste i hele fylket.

Likevel skulle innbyggerne rystes av to brutale mord i 1987, og inntil desember i fjor sto politiet uten spor på hvem som hadde drept 25-åringen Wendy Knell og 20-åringen Caroline Pierce for 34 år siden.

Det var kjæresten til Knell som fant henne junidagen i 1987, naken, voldtatt og drept i senga i leiligheten i Tunbridge Wells. Hun eide fotobutikken Supa Snaps hvor Fuller i flere år hadde reist for å få framkalt bildene sine, men den gang var det ingen spor etter hvem som hadde begått mordet.

Fem måneder senere, på høsten samme år, forsvant også servitrisen Caroline Pierce, kidnappet utenfor leiligheten sin i samme by.

Kroppen hennes, naken bortsett fra et par strømpebukser, ble oppdaget av en gårdsarbeider i et oversvømt avløp 40 kilometer fra Romney, et område hvor Fuller pleide å reise på sykkeltur.

Drapsetterforskningen fortsatte i mange måneder, men rettsmedisinske prøver var dårlige og uten en etablert DNA-database for å identifisere drapsmannen, ble saken henlagt.

Det som ble kjent som «the bedsit murders» forble uløste, selv om en DNA-prøve fra Wendys kropp ble forbedret av rettsmedisinere i 1999.

Det var inntil desember i fjor.

Pågrepet for mord

Det var ny teknologi rundt DNA-undersøkelser som skulle løse den snart 34 år gamle mordgåten fra Tunbridge Wells.

Gjennombruddet kom da rettsmedisinere klarte å finne DNA-spor på Pierce sine strømpebukser og Knells kropp.

Gjennom en nasjonal database fant etterforskere 90 treff, det ble redusert til en slektning av Fuller, som til slutt førte politiet til gjerningsmannen, Fuller selv.

Fuller nektet for å ha kjent de to kvinnene da han ble pågrepet i hjemmet sitt i Heathfield i Sussex, men hans DNA samsvarte med drapsmannens og fingeravtrykket matchet med et i blod på en plastpose som ble funnet i Knells seng.

Politiet ransaket huset, og på hjemmekontoret til 67-åringen ble det gjort et sjokkfunn.

Det som hadde begynt som en drapsetterforskning skulle utvide seg til å bli avdekkingen av det som trolig er Englands mest omfattende sexforbrytelser.

Misbrukte over 80 lik

DREPT: 20-åringen Caroline Pierce ble funnet drept i et oversvømt avløp i Romney i Kent i 1987 etter at hun ble kidnappet fra hjemmet sitt i Tunbridge Wells samme høst. Foto: Kent Police / SWNS / SWNS / NTB

Det som møtte politiet var ikke hvilket som helst hjem for på Fullers hjemmekontor, i kommoder og hyller, viste det seg å være gjemt flere skjulte harddisker, CD-er og kassetter som inneholdt over 14 millioner bilder av seksuelle overgrep mot døde mennesker.

Blant annet ble det funnet opptak av Fuller som seksuelt forgrep seg på døde kropper i likhuset ved det nå stengte Kent and Sussex Hospital og det nye Tunbridge Wells Hospital i Pembury, som erstattet det i 2011.

Flere harddisker med materiale ble funnet festet på baksiden av en kommode, og en politimann fant håndskrevne bøker der Fuller i detalj skrev om overgrepene mot sine døde offer.

Det yngste offeret var en død jente på ni år mens det eldste offeret var en død kvinne på 100 år.

Overgrepene hadde skjedd i over 34 år mens Fuller arbeidet som vaktmester ved sykehuset. På grunn av jobben hadde han sitt eget inngangskort til likhuset slik at han kunne sjekke temperaturkjøleskapene og drive annet vedlikedholdsarbeid. Så snart Fuller forsvant inn døren, forsvant alle bevis.

Da rettssaken mot 67-åringen begynte torsdag, ble retten fortalt at kameraovervåking utenfor likhuset viste at Fuller alltid bar gjenstander eller utførte handlinger som ville gi en legitim forklaring på hvorfor han var der.

Likhuset hadde fem ansatte som pleide å jobbe fra klokken 8 på morgenen til klokken 4 på ettermiddagen. Da Fuller selv jobbet fra klokken 11 til klokken 7 på kvelden, fant overgrepene ofte sted i vinduet på tre timer på den siste delen av vakten hans.

Selv om andre ansatte kunne komme inn på likhuset når som helst med nye kropper, innså Fuller at ingen kom inn i det separate obduksjonsrommet utenom åpningstidene, og kjøleskapene i midten av likhuset åpnet seg til begge rommene.

Derfor klarte han å gå ubemerket inn på obduksjonsrommet med sine offer siden enhver person som tilfeldigvis kom inn på likhuset mens han var der ikke ville sett han fra andre siden av kjøleskapet.

Obduksjonsrommet, i motsetning til resten av likhuset, hadde heller ikke kameraovervåking.

Og slik klarte sexforbryteren i over tre tiår å leve ut sine nekrofili-fantasier på over 80 døde mennesker.

Rettsssak

Rettssaken mot Fuller begynte i Maidstone Magistrates' Court i Kent denne uken. For mange har det vært en tøff påkjennelse, og en kvinne ble så opprørt over avsløringene at hun forlot rettssalen i tårer.

Rapporteringsforbudet ble også opphevet av retten, og David Fuller er brekftet som mannen bak forbrytelsene.

I retten ble han beskrevet som en «kontrollert seksuell avviker som utnyttet unge kvinner og hentet seksuell tilfredsstillelse fra krenkelsen av deres døde kropper».

Fullers andre kone og sønn var på en høring i retten forrige måned, hvor de ble fortalt om forbrytelsene hans.

Da skal Fuller ha erkjent 32 anklager om seksuelle overgrep mot døde kropper, å ha tatt usømmelige bilder av et barn, besittelse av ekstreme pornografiske bilder og voyeurisme (å bli seksuelt tilfredsstilt av å se på andre som er nakne eller har seksuell omgang).

Han nektet først for drapene på Knell og Pierce i 1987, men erkjente straffskyld overfor sin advokat senere, men med mindre ansvar.

Torsdag endret han forklaring, og erkjente drapene på de to kvinnene fra Tunbridge Wells.

Tror det finnes flere offer

GJERNINGSMANNEN: David Fuller gikk under radaren til politiet i tre tiår for dobbeltdrap og sexforbrytelser av opp mot 100 døde mennesker. Foto: Kent Police / AFP / NTB

Britisk politi har så langt brukt over 2 millioner pund (nærmere 23 millioner kroner) på å spore opp familiene til sykehusofrene ved hjelp av spesialtrente offiserer samt 27 britiske soldater.

Videobevis at Fuller på vei inn og ut av likhuset kan kun spores til 2008, men han har jobbet på sykehuset siden 1987, så etterforskere tror det kan være hundrevis av flere offer.

Overgrepsmateriale funnet i Fullers hjem har også vært en viktig del av politiets etterforskning av saken.

Så langt har 99 potensielle offer blitt oppdaget, hvorav 78 er identifisert.

Det fryktes imidlertid at noen offer aldri vil bli identifisert.