Sørloth-scoring reddet Sociedad fra tap: – Veldig gledelig for Solbakken

Alexander Sørloth berget ett poeng for Real Sociedad hjemme mot Sturm Graz i Europa League, mens Jens Petter Hauge ble overtidshelt mot Olympiakos.

Det gleder nok Ståle Solbakken.

For i fraværet av en skadet Erling Braut Haaland, blir Sørloth ventelig en av de landslagssjefen vil lene seg på i de altavgjørende og nært forestående VM-kvalifiseringskampene mot Latvia og Nederland.

– Å få Sørloth i gang er selvfølgelig kjempeviktig før de avgjørende landskampene. Uten Braut Haaland får Sørloth en enda viktigere rolle. At både Sørloth og King har levert etter forrige samling, er veldig gledelig for Solbakken når vi har vår største stjerne ute, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

MATCHVINNER: Her setter Jens Petter Hauge inn 2-1-målet på overtid. Foto: Louiza Vradi

Scoringen var trønderens første i Europa League og hans andre totalt for San Sebastián-klubben.

Fikk 85 minutter

25-åringen fikk stå mutters alene på tre-fire meter og ekspederte en stuss etter en corner opp i nettaket etter 53 minutters spill på Reale Arena. Med det ordnet han 1-1, etter at gjestene fra Østerrike hadde tatt ledelsen syv minutter før pause via Jakob Jantscher.

Ett poeng på hjemmebane gjør at Sociedad ligger på en andreplass med seks poeng i sin gruppe etter fire spilte kamper. Monaco topper gruppen med åtte poeng.

Sørloth startet kampen for hjemmelaget og kom seg også til flere brukbare sjanser. Han ble byttet ut til fordel for svenske Alexander Isak med knappe fem minutter igjen å spille.

Hauge matchvinner på overtid

Jens Petter Hauge hadde også en god kveld på jobben.

22-åringen ble byttet inn rundt et kvarter før slutt for Eintracht Frankfurt i bortekampen mot Olympiakos, og satte like så godt inn seiersmålet på overtid mot den greske storklubben.

OVERTIDSHELT: Jens Petter Hauge. Foto: Aris Messinis

En kontring av gjestene kulminerte med at Hauge fikk ballen på fem meter, og med venstrefoten satte han kontrollert inn 2-1.