Meldte fra om seksuell trakassering - ble slått ned

Etter avsløringer om trakassering av kvinnelige fiskere kalte fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) inn aktører i fiskerinæringen til et møte.

Flere kvinner i bransjen har stått frem og fortalt sine historier om alt fra slengbemerkninger til grov seksuell trakassering. Avsløringene har blitt beskrevet som fiskerinæringens #MeToo.

En av de som har meldt ifra er Ania Nikolaisen (28), som stod frem i Fiskeribladet. Hun fortalte at hun var på en linebåt, men rømte på grunn av rus, vold og seksuell trakassering.

SLÅTT NED: Ania Nikolaisen (28) fikk et kraftig slag over øyebrynet da hun gikk hjem fra bussen natt til onsdag. Foto: Privat

– Jeg tror nok det er tankegangen til enkelte som må gjøres noe med. Ting må tas tak i med en gang og ordnes opp i. Synspunktene enkelte gutter har er forferdelig og farlig overfor kvinnelige fiskere i dag, fortalte Nikolaisen til TV 2.

Slått ned

Natt til onsdag fikk hun merke at noen var svært misfornøyd med uttalelsene hennes. Etter å ha gått av bussen og rundet et hjørne dukket en mørkkledd, maskert mann opp.

– Jeg kjente et slag og så datt jeg i bakken og mistet pusten, forteller Nikolaisen til TV 2.

KUL: Etter hendelsen fikk Nikolaisen en stor hevelse der slaget traff. Foto: Privat

Mannen, som ifølge Nikolaisen hadde på seg strikket maske, slo henne over øyet, som ble blått og hovent. Til tross for at hun ikke kunne se hvem det var, føler hun seg sikker på at det ikke var tilfeldig at han slo ned akkurat henne.

– Han ropte at fiskebåten jeg tidligere jobbet på fortjente bedre, før han løp fra stedet, forteller Nikolaisen.

Anmeldte saken

Etter hendelsen klarte hun ikke å sove. Nikolaisen er rystet over at noen kunne finne på å skade henne fordi hun meldte ifra.

– Det er jo helt forferdelig at noen kan ty til fysisk vold fordi jeg har gått til avisa, sier Nikolaisen.

Etter råd fra politiet ble saken anmeldt. Politiet i Nordland bekrefter til Fiskeribladet at det skjedde en voldshendelse i Bodø, og at de etterforsker saken.

– Politiet kan bekrefte at det har skjedd en voldshendelse i Bodø, som fremstår som et uprovosert overfall. Politiet har iverksatt etterforskning, men av hensyn til vår taushetsplikt ønsker vi ikke å gi nærmere opplysninger som navn, alder, kjønn eller andre identifiserende opplysninger, opplyste politiadvokat Hege Riksen i Nordland til bladet.