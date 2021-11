Bråk i norsk innebandy – landslagssjef trekker seg rett før VM

– Jeg kan bekrefte at jeg har trukket meg. For det første føler jeg at når et forbund ansetter meg som landslagssjef, vil jeg si det er jeg som bestemmer hvilke spillere jeg vil ha med til et VM, sier Johnny Petersen til VG.

Ifølge TV 2s opplysninger skyldes konflikten at Norges bandyforbund (NBF) har nektet landslagssjefen å ha med tre av spillerne som han hadde tatt ut til landslagstroppen.

Dette skal være fordi at de ikke har deltatt på obligatoriske landslagssamlinger.

Generalsekretær i bandyforbundet Tomas Jonsson og landslagskoordinator Lars Bunæs har ikke besvart TV 2s henvendelser torsdag. Det har heller ikke eks-landslagssjef Johnny Petersen.

– En svart dag

– Dette er en svart dag for norsk innebandy, sier Paolo Caroprese, eliteserietrener for IK Akerselva og skribent for Norges største innebandyblogg, til TV 2.

Han forteller at NBF må presentere ny landslagssjef og 20 nye spillere allerede i morgen.

– Dette er en alvorlig sak for NBF. Seks av eliteserieklubbene har til nå nektet å sende spillere til VM. Stiller ikke Norge til VM får de en stor bot og er utestengt neste VM, sier Caroprese.

VM i innebandy skal arrangeres i Finland i desember.