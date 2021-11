Straffedrama da rivalene barket sammen: – En helt vanvittig kamp

Flere tusen tilskuere fikk servert ellevill underholdning da to av norsk hockeys giganter barket sammen torsdag kveld. Rivaloppgjøret måtte avgjøres med straffeslag.

Vålerenga-Storhamar 5-5 (6-5) etter straffeslag)

Få om ingen oppgjør i norsk hockey har samme historiske sus som Vålerenga-Storhamar. Et virkelig rivaloppgjør utspilte seg i nye Jordal Amfi torsdag kveld.

Publikum kjente sin besøkelsestid. For tredje hjemmekamp på rad ble det satt publikumsrekord i Vålerengas nye hjemmearena. Fire busser med supportere kom kjørende fra Hamar, og det så lenge ut til å være de gule og blå supporterne som fikk mest igjen for pengene.

Deres store stjerne, Patrick Thoresen, gjorde som han ville torsdag kveld og så lenge ut til å bli matchvinner.

Så snudde Vålerenga kampen i siste periode, før en sen scoring sikret spilleforlengelse.

På straffeslag ble Tobias Lindström helten.

Finsk dobbel

Et skadeskutt Storhamar-lag spilte seg frem til den første virkelige sjansen. Storhamar kom to mot en. Simen André Edvardsen holdt lenge på pucken, før han sendte den inn til Mats Bakke Olsen. Storhamars nummer 26. fikk pucken bak seg og klarte ikke å styre den forbi Vålerengas målvakt, Steffen Søberg.

I minuttene som fulgte hadde vært av lagene hver sine små sjanser, men ingen maktet å få pucken i mål, før en svensk poengplukker gjorde nettopp det.

Storhamars store stjerne, Patrick Thoresen, sin assist var av det lekre slaget. Den aldrende magikeren vant pucken på en elegant måte, før han åpnet Vålerengas forsvar med en pasning av høy klasse. Rasmus Ahlholm smalt pucken opp i nettaket.

Her kan du se Storhamars scoring:

Svensken tok feiringen foran de flere hundre fremmøtte Storhamar-supporterne og de svarte med å hylle sin nummer 40.

I en periode med mye knuffing og høy temperatur var det i undertall Storhamar ble straffet.

Først fikk Mika Partanen sikte seg inn fra distanse, og finnen takket for den gode tiden med å prikkskyte inn 1-1.

Like etter, i en periode hvor Vålerenga var 5 mot 3, gjorde Partanen det igjen. Den skuddglade 29-åringen overlistet Storhamars målvakt, og finnen hadde med det snudd kampen.

Partanen sin andre scoring:

Thoresens periode

Simen André Edvardsen utlignet for Storhamar etter 1.29 spilt av den andre perioden. 22-åringen fikk pucken av Eirik Salsten.

Minutter senere glemte Vålerenga-spillerne sin aller viktigste oppgave: Å passe på Patrick Thoresen. Kapteinen fikk stå alene foran mål. En kjapp finte og et skudd senere så lå pucken i garnet. Mannen med gullhjelmen feiret med å skli på knærne bortover isen til hyllest fra de flere hundre fremmøtte supporterne.

Thoresens 2-3-scoring:

Hamar-publikumet hadde knapt rukket å sette seg, før Oskar Ekelund sendte sine supportere opp fra stolene. 3-3.

Kun et drøyt minutt senere svarte kampens store spiller. Thoresen gjorde som han ville den andre perioden. Thoresen fikk god tid upresset foran mål, og da satte han selvsagt pucken mellom stengene. 3-4.

– Det var veldig gøy. Vi føler vi er bedre 5 mot 5. Vi er pigge i dag, sa Thoresen til TV 2 etter perioden.

Tobias Lindström var ikke enig med Storhamars kaptein.

– Jeg synes egentlig vi er bedre 5 mot 5, sa Vålerenga-spilleren.

Snudde kampen

Presset var på Vålerenga før den siste perioden. Hjemmelaget måtte score.

Det gjorde de også. Thomas Olsen utlignet. Olsen spilte en god kamp, og Vålerenga-spilleren var smart da han kom seg fri på bakre stolpe. Han styrte enkelt inn utligningen.

Minutter senere scoret Tobias Lindström. Til ellevill jubel feiret han foran egne supportere.

Se scoringen her:

Under to minutter før slutt sendte Eirik Salsten lagene like langt. Kampen gikk til spilleforlengelse.

I løpet av de fem minuttene scoret ingen av lagene. På straffeslag avgjorde Lindström.

– Det er et enormt viktig for dette Vålerenga-laget å endelig vippe en slik kamp i sin favør, sa kommentator Ween.

– Magisk

– Det var deilig. Vi skulle helst hatt tre poeng, med tanke på at vi ledet med to minutter igjen, men så klart var det deilig med den scoringen, sa Lindström til TV 2 etter kampen.

Han var godt fornøyd med eget lag sitt angrepsspill, men likte ikke hvordan de forsvarte seg.

Svensken synes det var herlig med så folk på tribunene.

– Det er helt magisk. Det er sånn det skal være, sa han.

– Hvordan er ditt forhold til Storhamar?

– Jeg vil gjøre alt for å slå dem. Det er vår største rival. Det var jævlig deilig å vinne til slutt, svarte Vålerenga-spilleren.

Måtte straffer til

Torsdag morgen publiserte TV 2 en sak om Manglerud Star sin vei fra storhetstid til endeløs motgang.

De gule og grønne fra "garasjen" har hatt en marerittstart på sesongen. Tre poeng etter 16 kamper var fasit før torsdagens kamp mot Sparta.

På bortebane sjokkerte tabelljumboen sarpingene. To ringrever fant hverandre, da Kjetil Martinsen assisterte Mats Trygg etter drøye fem minutter spilt.

– Det her har vært en helt vanvittig kamp. Det er to giganter som har vartet opp med ypperlig underholdning, sa TV 2s kommentator Espen Ween etter perioden.

Mangleruds scoring:

De grønnkledde holdt på den ledelsen i over en halvtimes spilletid, før Sander Thoresen utlignet.

Like før hadde Sparta satt pucken i mål, men scoringen ble ikke godkjent.

I den tredje perioden sendte Kristian Jakobsson Sparta i føringen. Den klarte ikke hjemmelaget å holde lenge på. Thoresen utlignet et drøyt minutt senere.

Kampen gikk til spilleforlengelse. Der maktet ingen av lagene å få pucken i mål. Det hele ble avgjort med straffer. Der scoret Sparta to ganger. Manglerud klarte ikke å sende pucken i mål. Dermed var det hjemmelaget som tok det ekstra poenget.

Snudde kampen

Stavanger Oilers hadde få problemer med å slå Ringerike. I første periode scoret Stavanger-laget to ganger. Ludvig Hoff og Jarrett Burton var målscorerne.

Markus Søberg la på til 0-3 i den tredje perioden, og det ble også sluttresultatet.

Grüner har vært en positiv overraskelse så langt denne sesongen. Torsdag viste de ingen respekt for at det var serielederen, Stjernen, som var motstander. Trym Auren sendte hjemmelaget i føringen. Patrick Newell svarte minutter senere. Dermed var lagene like langt ved første pause.

I den andre perioden scoret først Håkon Imset Stormli, før Newell sendte inn sin andre scoring for kvelden. Minutter senere tegnet også Sander Rønnild seg på scoringslisten. Dermed gikk serielederen til siste pause med en tremålsledelse.

Arttu Niskakangas scoret den tredje periodens to mål. Stjernen vant 6-1.

I Eidsiva Arena tok det 21 spilleminutter før den første scoringen kom. David Morley sendte Frisk Asker i føringen på sin gamle hjemmebane. Magnus Geheb økte så ledelsen.

Nick Dineen scoret to ganger i den tredje perioden, og sendte med det lagene like langt.

Kun minuttet etter den andre scoringen satte Joakim Eidsa Arnestad pucken i mål, og med det hadde Lillehammer snudd kampen.

44 sekunder før slutt utlignet Jacob Lagace. Kampen gikk til spilleforlengelse. Der scoret ingen. Anders Bastiansen ble helten da han scoret på straffe.