Satt ut etter drama: – Det er veldig skremmende

Norge - Danmark 28-31

Før håndballandskampen mellom Norge og Danmark i Trondheim oppsto det en dramatisk situasjon da TV-bildene viste en bunadskledd kvinne falle da hun holdt en reklameplakat.

Norges stjernespiller Sander Sagosen reagerte sporenstreks da hendelsen inntraff. Han syns det var en skummel opplevelse.

– Det er veldig, veldig skremmende. Det har vært alt for mange "hjertesaker" og folk som besvimer i idretten i det siste. Det er virkelig skumle bilder, og jeg håper det går bra med henne. En ekkel opplevelse, sier Sagosen.

Se den dramatiske hendelsen i videovinudet øverst!

TV 2 har fått opplyst fra kvinnen at det har gått bra med vedkommende.

Ble for sterke

I helgen ble Sander Sagosen, Torbjørn Bergerud, Magnus Abelvik Rød, og Magnus Gullerud presentert som nye Kolstad-spillere.

Foruten Abelvik Rød, som er skadet, var Trondheims-klubbens norske nysigneringer på plass i sin fremtidige hjemby til Norges oppkjøringskamp til EM mot Danmark i Gjensidige cup.

Det kokte i Trondheim spektrum, som for første gang siden koronapandemien brøt ut kunne se håndballherrene i aksjon fra tribunen på hjemmebane.

Likevel ble det tøft for Christian Berges menn å hamle opp med de regjerende verdensmesterne. Danskene lå hele veien et steg foran, selv om Norge flere ganger kjempet seg tilbake.

Sander Sagosen var het og bidro med elleve scoringer og åtte assister, men det holdt ikke på hjemmebane.

– Jeg nøt hvert eneste sekund med en sånn ramme, sa Sagosen til TV 2.

Danmark satt likevel inn et ekstra gir på slutten, og rodde i land seieren. Kampen endte 28-31.

– Danmark kan stille med tre gode landslag. All honnør til dem, og det er kjedelig å tape på hjemmebane, sier Sagosen.

Et skår i gleden var det at Petter Øverby tråkket over, og måtte ha ispose. Landslagsfysio Harald Markussen opplyser til TV 2 at det er vanskelig å slå fast alvorlighetsgraden, og at det skal sjekkes nærmere.

Hentet inn firemålsledelse

Flere av Danmarks stjerner var ikke med, men de regjerende verdensmesterne tok tak i kampen og var i 1. omgang stort sett i førersetet.

Danskene ledet med fire mål bare tre minutter før pause, men Norge mobiliserte og gikk til pause med 13-14.

Det var viktig, for seks minutter ut i 2. omgang var Norge for første gang á jour siden stillingen var 3-3.

Da skjedde det mye i Trondheim spektrum. Blant annet noe TV 2s ekspertkommentator Bent Svele kalte kampens øyeblikk:

Kevin Gulliksen tok et voldsomt returløp der han snappet opp ballen og stanset elegant en Danmark-kontring.

– Han kommer som fra en annen planet. Det er jo sånt som man vanligvis leser om blant superhelter i tegneserier, sa en ekstatisk kommentator Harald Bredeli.

Etter 40 minutter sto det 20-20, men det var siste gang lagene var likt. Danmark skrudde opp nivået, og fikk flere tremålsledelser.

Tre mål i favør Danmark var det også da sluttsignalet gikk.

EM i januar

I januar er det EM i Slovakia og Ungarn. Der møter de Russland, Slovakia og Litauen. I Gjensidige cup er de eneste oppkjøringskampene som spilles før mesterskapet som starter 13. januar.

– Det høres ut som lottogevinsten. Russland, Slovakia og Litauen er strålende for Norge, sa TV 2s håndballekspert Bent Svele da trekningen ble foretatt i mai.

Både i sommerens OL og i VM i januar endte det med exit i kvartfinalen.

Lørdag møter Norge Nederland i Gjensidige Cup. Den ser du på TV 2 og TV 2 Play fra kl. 16.30.