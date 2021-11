Skrekkopplevelse på utveksling i USA: – Jeg gråt hver dag og følte meg ikke trygg

– Jeg gråt hver dag. Ikke fordi jeg hadde hjemlengsel, men fordi jeg ikke følte meg trygg eller velkommen her, sier Clara Brox (17) på telefon til TV 2 fra Palm Bay i Florida.

VILLE HJEM: 17-åringen Clara Brox ville hjem etter at hun så hvor ekkelt det var hos vertsfamilien hun hadde fått tildelt i Florida. Foto: Privat

For USA-drømmen ble langt fra det Clara drømte om på jenterommet i Oslo.

Vertsmoren hun ble plassert hos, som hadde fortalt på WhatsApp at hun hadde jobb, var i realiteten arbeidsløs. Ved ankomst ble Clara informert om at hun skulle være barnepasser for hennes fire år gamle datter som fortsatt gikk i bleier.

– Jeg hadde ingen jeg kunne snakke med når jeg hadde det vondt. Det var vanskelig for mamma også, og lenge ville jeg bare hjem, forteller Clara.

Svømte i søppel

Da vertsfamilien plukket opp Clara, var de hyggelige og som beskrevet i meldingene. Men da de kom fram til bilen, fikk Clara det første tegnet på at noe ikke stemte.

SKITTENT: Da Clara kom fram til vertsfamilien i Palm Bay i Florida var dette synet som møtte henne. Foto: Privat

Der var det så vidt Clara fikk plass mellom søppel, gammel mat og bleier. Men Clara la det fra seg og tenkte det kanskje bare var bilen som var uryddig. Hun tok feil.

– Utenfra så huset helt normalt ut, men da vertsmoren min åpnet døren var hele stedet fylt med søppel, tomme bokser og bleier, og det lå klær over alt. Da fikk jeg panikk, for jeg var jo flere tusen mil hjemmefra, sier Clara.

Rommet hun hadde blitt lovet var også møkkete. Bak en kommode lå det en gammel McDonalds pose og senga var full av brukte tannpirkere. Da Clara spurte vertsmoren om det, sa hun at mannen som hadde bodd der før henne kun hadde flyttet ut to timer før Clara kom, og at hun ikke hadde rukket å vaske.

– Hele rommet var skittent. Jeg pakket ikke en gang ut kofferten min, men satt våken og ventet på at mamma skulle våkne hjemme i Norge så jeg kunne ringe om hjelp, sier hun.

GAMMEL MAT: Clara fant flere gamle matrester i huset til vertsfamilien i Florida. Bak en kommode på soverommet lå det McDonalds rester fra forrige leieboer. Foto: Privat

Fikk ikke mat på to døgn

Clara bestemte seg spontant for å reise til USA seks uker før skolestart etter å ha hørt hvor gøy det var fra venner som hadde reist tidligere.

Med en stor interesse for amerikansk politikk og kultur, gledet 17-åringen seg til å oppleve livet som tenåring i statene, og organisasjonen STS Education lovet et kulturelt og spennende år med aktiviteter, konserter og opplevelser.

BARNEVAKT: Vertsmoren til Clara hadde planlagt at 17-åringen skulle være barnepasser for hennes fire år gamle datter, som fremdeles gikk i bleier. Bleiene lå strødd rundt i huste da Clara kom. Foto: Privat

I meldinger til vertsmoren hadde Clara fortalt om sin interesse for trening og kosthold, noe de to angivelig hadde til felles da vertsmoren sa hun jobbet med trening og kosthold. Videre ble Clara lovet at det ville være sunn mat på bordet og i kjøleskapet.

– Jeg fikk ikke et eneste måltid da jeg kom. På to døgn var alt jeg hadde spist en bolle med frokostblanding og et eple, forteller Clara.

– Det første vertsmoren min sa til meg var at hun ikke kunne lage noe annet enn ris fordi de spiste take away-mat hver dag.

– Måtte spørre Uber-sjåfører om husly

Mamma Gerd i Norge ble skremt av det datteren fortalte på telefon fra USA, og sendte bilder og video av leveforholdene direkte til STS i Norge.

Innen 24 timer fikk Clara hjelp av lokalkoordinatoren i Palm Bay og ble flyttet til en midlertidig vertsfamilie. Der bor hun fremdeles i dag, tre måneder etter ankomst i Florida.

– Jeg har et godt forhold til min nye vertsfamilie, men problemet er at det er en liten leilighet og vi er tre studenter som bor her sammen med dem, forteller Clara.

HIGH SCHOOL: Clara går på skolen Heritage High i Palm Bay i Florida. Her er hun på vei til skolebussen. Foto: Privat

Ifølge STS skal ingen vertsfamilier ta inn mer enn to studenter i året, men en femdobling av studenter siden før pandemien gjør at det ikke finnes nok vertsfamilier å ta av.

Selv deler Clara en køyeseng med sin tolv år gamle vertssøster som har autisme. Aldersforskjellen og vertssøsterens ekstra behov har gjort situasjonen vanskelig for 17-åringen. Men om hun ikke blir boende har Clara blitt fortalt at hun må reise hjem igjen til Norge.

– Vi fikk beskjed av organisasjonen her at vi bare skulle stoppe folk på gata eller på kjøpesenteret, eller snakke med Uber-sjåfører for å spørre om de kunne la oss bo hos dem i stedet, sier Clara.

Beskjeden kom fra Educatius, som er den lokale samarbeidspartneren til STS i Palm Bay i Florida.

– Av mine norske venner her har to blitt kastet ut av huset med kofferten etter seg. Mange har blitt skreket til og kastet på gaten, sier hun.

Bedre i dag

LYSGLIMT: Selv om førsteinntrykket av USA var dårlig, går det bedre med Clara i dag. Her husker hun sammen med vertstanten sin i en park i Palm Bay i Florida. Foto: Privat

Det går bedre med Clara i dag, selv om hun fortsatt bor hos sin midlertidige vertsfamilie med de to andre utvekslingsstudentene.

– Jeg tar ikke lett på ting og gir ikke opp. Det har vært vanskelig, men nå føler jeg at jeg har kommet såpass langt at jeg vil fullføre året, forteller Clara.

Skoleplassen i Norge er for lengst fylt, og regningen til STS på nærmere 300.000 kroner er betalt. Men Clara er tydelig på en ting: Hun anbefaler andre som vil på utveksling å skygge unna STS og reise et annet sted enn USA.

– STS promoterte seg selv som en flott organisasjon du kunne reise med for å studere og oppleve USA. Om jeg visste hvordan det ble, ville jeg heller spart de 300.000 kronene.

Vil ikke svare

TV 2 har spurt direktør Mattias Bromander i STS Education, om en rekke forhold i denne saken, blant annet hvordan de kvalitetssikrer vertsfamilier. Vi har også spurt hvorfor den første vertsfamilien til Clara ble valgt ut som hjem for henne.

Bromander svarer TV 2 slik på forespørsel om Claras opplevelse i USA:

– STS kommenterer ikke individuelle studenter, men sikkerhet og opplevelse for våre utvekslingselever er alltid vår høyeste prioritet, skriver Bromander i en e-post til TV 2.

– Vi jobber hele tiden med å utvikle og sikre at alle våre vertsfamilier holder et høyt nivå. I tilfeller hvor kvaliteten ikke lever opp til de høye forventningene våre elever og deres familier har, tar vi det selvsagt på alvor og foretar en nøye gjennomgang av våre rutiner for å unngå at disse situasjonene oppstår i fremtiden, skriver han videre.

TV 2 har også tidligere satt søkelys på STS Education og hvordan studenter har opplevd forholdene i USA.

Bromander vil ikke svare på spørsmål om STS betaler eller gir noen form for økonomisk kompensasjon til sine vertsfamilier for å ha norske studenter boende.