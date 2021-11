Statens Legemiddelverk bekrefter mørketall: – 17.000 meldinger er ikke behandlet

Onsdag fortalte TV 2 om hvordan over 200 kvinner har opplevd at menstruasjonen ble endret etter koronavaksinen.

Noen mistet menstruasjonen helt, andre har fått blødninger etter overgangsalder. Mange plages av mer smerter og kraftigere blødninger.

Legemiddelverket har så langt behandlet 1263 bivirkningsmeldinger som er knyttet til menstruasjonsforstyrrelser i Norge. 99 av disse er klassifisert som alvorlige.

Nå bekrefter både Legemiddelverket og FHI at de tror det er flere kvinner som har opplevd menstruasjonsforstyrrelser etter vaksinen, enn de som har meldt fra.

– Vi er ganske sikre på at det er mørketall, sier overlege Sigurd Hortemo i Statens Legemiddelverk.

ALVOR: Sigurd Hortemo, overlege ved Statens Legemiddelverk, mener det er viktig å ta meldingene om menstruasjonsforstyrrelser etter koronavaksinen på alvor. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Måtte prioritere

Gjennom pandemien har Statens Legemiddelverk mottatt 37.859 bivirkningsmeldinger etter koronavaksinen. Av disse er fortsatt 17.000 meldinger ubehandlet.

– Det ligger sikkert ganske mange meldinger om menstruasjonsforstyrrelser blant meldingene som vi ikke har behandlet fullt ut, sier Hortemo.

Dette er én av to hovedårsaker til at det reelle tallet på bivirkningsmeldinger knyttet til menstruasjonsforstyrrelser trolig er høyere enn 1264.

– Er det ikke problematisk at så mange meldinger er ubehandlet?

– Det kom ekstremt mange meldinger etter vaksineringen, og derfor måtte vi prioritere. Vi har behandlet alle meldingene fra helsepersonell og de vi ser er alvorlige, sier Hortemo.

Definisjonen på en alvorlig bivirkning er alt fra sykehusinnleggelse til at det har påvirket kvinnen mye.

Selv om det er et stort etterslep i behandlingen, mener overlegen at meldingssystemet har fungert.

– Da vi så at det begynte å komme veldig mange meldinger knyttet til menstruasjon, valgte vi å gå videre med det. Både ved å opplyse om dette og ved å gå i samtaler med FHI, som har valgt å undersøke sammenhengen, sier han.

MISTET KONTROLLEN: Isabel Nylund forteller at hun mistet helt kontroll over egen syklus etter hun fikk andre dose koronavaksine. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Majoriteten meldte ikke fra

I tillegg til at flere tusen bivirkningsmeldinger ikke er behandlet, er det en annen årsak til at det trolig er mørketall.

– Vi regner med at det er mange kvinner som opplever menstruasjonsforstyrrelser, uten at de melder fra om dette, sier Hortemo.

Dette bekrefter også TV 2s kartlegging. Av de over 200 kvinnene som har opplevd endringer i menstruasjonen etter vaksinen, meldte 35 prosent fra.

– Da jeg først opplevde endringene, så tenke jeg faktisk ikke over at det kunne skyldes vaksinen. Derfor falt det meg heller ikke inn å melde fra, sier Isabel Nylund til TV 2.

Hun er én av de de 212 kvinnene som har deltatt i TV 2s kartlegging.

Siden Nylund satte inn p-stav for litt over ett år siden, har hun ikke hatt menstruasjon. Etter hun tok andre dose i mai, begynte hun plutselig å blø igjen. Siden da har syklusen hennes vært svært uregelmessig.

– Det er helt kaos. Jeg har blødd i to dager, så har det stoppet i en uke og så har det vært to uker sammenhengende igjen. Jeg blir jo selvfølgelig litt bekymret, fordi det noe med kroppen som ikke er som det skal være, forteller 20-åringen.

PÅVIRKER: Å ha så uregelmessig menstruasjon påvirker hverdagen til Isabel. Hun kan ikke lenger gå hjemmefra uten å ha med et ekstra skift. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Etterlyser bedre informasjon

Majoriteten av kvinnene TV 2 har vært i kontakt med, forteller at de ikke meldte fra fordi de ikke visste at det var anbefalt, eller fordi de ikke visste hvor de skulle gjøre det.

«Jeg trodde ikke at det var alvorlig nok», forteller en anonym kvinne.

«Da jeg fortalte om plagene, fikk jeg beskjed av en lege om at menstruasjonsforstyrrelser ikke var en bivirkning», forteller en annen.

«Jeg visste ikke hvor man skulle gjøre det», sier en tredje.

Isabel Nylund forteller at hun synes det var vanskelig å finne informasjon, da hun opplevde endring i menstruasjonen.

– Jeg synes det burde vært mer informasjon om dette, i tillegg til at det burde vært bedre opplyst om når og hvor man skal melde fra.

Etter TV 2s kartlegging har hun bestilt time hos fastlegen. Hun har også besluttet å melde fra om plagene som en mulig bivirkning til Statens Legemiddelverk.

– Er det fortsatt vits å melde fra, når så mange meldinger er ubehandlet?

– Vi ønsker at de melder. Det komplementerer bildet, sier overlege Sigurd Hortemo.

Her kan du lese mer om hvordan du kan melde fra om bivirkninger til Statens Legemiddelverk.

FORSKER: Lege Lill Trogstad ved FHI studerer sammenheng mellom koronavaksinen og forstyrrelser i menstruasjonssyklusen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Utelukker ikke sammenheng

Både FHI og Legemiddelverket sier de ikke utelukker at menstruasjonsforstyrrelsene kvinnene opplever har sammenheng med koronavaksinen.

På bakgrunn av antall bivirkningsmeldinger som har kommet inn, følger FHI opp 60.000 kvinner, for å kartlegge blødningsmønstrene. Dette skal gi sikre svar på om forstyrrelsene faktisk skyldes vaksinen, ettersom uregelmessige blødninger er utbredt.

Dersom studien bekrefter at kvinner opplever dette oftere etter å ha tatt koronavaksinen, vil de trolig også kunne si noe om hvor ofte kvinner rammes.

– Av meldingene som har kommet til Legemiddelverket, er nesten 1300 av de om menstruasjonsforstyrrelser. Men et slikt meldingssystem fanger ikke opp alle, så det kan være mørketall, sier lege Lill Trogstad, som leder studien.

Trogstad sier at hun tar opplevelsene til kvinnene på alvor, og at hun forstår at mange som opplever dette er bekymret.

– Det viktig for oss å formidle at vi ikke har noen holdepunkter for at dette er farlig eller fører til permanente endringer, sier Trogstad til TV 2.

De første resultatene fra studien vil trolig publiseres før årsskiftet.

Har du opplevd menstruasjonsforstyrrelser etter vaksinen? Eller er du kanskje helsepersonell og har kjennskap til problematikken? Ta kontakt med TV 2s journalister på mail: kvinnehelse@tv2.no.

Slik jobber TV 2 med dette prosjektet