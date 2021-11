Forsøkte å skremme OL-vinner (27) fra å stå frem som homofil

Britiske Tom Daley (27) er blitt en av stupesportens store stjerner. Han har deltatt i de fire siste sommer-OL, og i Tokyo vant han både gull- og bronsemedalje.

For åtte år siden sto han frem som homofil, og i lørdagens Skavlan forteller han om motstanden han møtte fra sitt eget management da han skulle «komme ut av skapet».

Se Skavlan lørdag klokken 22:30 eller på TV 2 Play.

Fant kjærligheten

Daley, som er aktuell med selvbiografien «Coming Up For Air», var i mange år usikker på sin egen seksualitet, men etter han i 2013 møtte den 20 år eldre Dustin Lance Black, fant han svaret han lette etter.

De er i dag gift og har en tre år gammel sønn, men veien dit har vært lang.

– Det var vanskelig for meg da jeg møtte Lance. Jeg måtte ikke bare finne ut om min egen seksualitet, men også om jeg skulle gå offentlig ut med det. Jeg var allerede i rampelyset etter å ha deltatt i 2012-OL på hjemmebane hvor jeg vant min første OL-medalje, sier han i Skavlan.

Frarådet fra å stå frem som homofil

Da han fortalte sitt daværende management at han ville stå frem som homofil, ble han ikke møtt med reaksjonen han håpet på. Managementet mente det var en forferdelig dårlig idé, og frarådet Daley på det sterkeste fra å gjøre det. De spådde en dyster fremtid hvis han sto frem.

– De sa: «Du vil miste sponsorene dine, du vil miste fansen din, kanskje du ikke kan konkurrere lenger – og hva vil familien din si?».

Managementets trusler ble en tung belastning for ham, men på tross av dette valgte han i desember 2013 å fortelle verden via sin YouTube-kanal at han er homofil.

– Det var en veldig mørk tid, fordi jeg kan ikke noe for at jeg er som jeg er. Vi som er homofile, har ikke valgt å bli homofile. Jeg følte at jeg hele tiden måtte skjule den jeg er, og det gjorde at jeg følte skam. Og jeg ville ikke føle noen skam, sier han.

Kritisk til fotball-VM i Qatar

Daley har fått med seg den heftige debatten om fotball-VM i Qatar. Han synes ikke Qatar fortjener å være arrangør, siden landet har forbudt homofili og straffer homofile med bøter og opptil tre års fengsel.

QATAR-KRITISK: Tom Daley synes ikke Qatar fortjener å arrangere fotball-VM, siden homofili er forbudt i landet. Foto: Alison Painter

– Jeg synes ikke at fotball-VM skal holdes i et land som Qatar. Ikke bare er det utrygt for LHBT-mennesker, men også utrygt for kvinner. Jeg synes ikke et land skal få æren og prestisjen av å arrangere et såpass stort idrettsarrangement når enkelte mennesker, enten publikummere eller idrettsutøvere, ikke er velkomne, og kan i verste fall havne i fengsel, sier han alvorlig.

Daley hadde neppe reist til Qatar neste år hvis han var fotballspiller.

– Hvorfor skal jeg anses som trygg der? Det er ingenting som hindrer meg fra å bli arrestert. Men hvis jeg er trygg der, er dét også dårlig, fordi hva med folket som faktisk bor der og vokser opp i et samfunn hvor de blir fortalt at de ikke er bra nok?

Han avviser at dette er en politisk sak.

– Menneskerettigheter er menneskerettigheter. Å være en kvinne eller være en del av LHBT-miljøet, bør ikke være politisk. Vi bør alle bli behandlet rettferdig og likestilt. Vi ber ikke om noe mer enn det, sier Tom Daley i Skavlan.

