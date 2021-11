Farmen-Simon takket ja til jobb i USA – så fikk han telefonen som endret alt

Da tromsøværingen Simon Tronstad Jacobsen var ferdig med bachelorgraden i business management ved North Park University i Chicago, var han klar for å skaffe seg jobb for ett år i Los Angeles.

Men samme dag som han fikk et jobbtilbud, fikk han en telefon som endret planene fullstendig.

– Det var en mulighet jeg ikke kunne si nei til – og jeg er så glad for det valget idag, sier han til TV 2.

Den amerikanske «college-drømmen»?

Jacobsen dro først og fremst til USA på grunn av lidenskapen for basketball. På North Park University fikk han den gyllene muligheten til å studere og spille basket samtidig.

– Jeg fikk muligheten til å dra til USA og ta utdanning mens jeg spilte basketball for North Park Vikings, som var universitetets eget basketlag. Det var en ypperlig mulighet til å kunne kombinere idrett og utdannelse.

COLLEGE-BASKET: Jacobsen spilte på basketlaget på universitetet han gikk på. Foto: Privat

Jacobsen har spilt basketball siden 3. klasse på barneskolen.

– Det er jo en guttedrøm i seg selv å få dra til USA for å utvikle seg som basketballspiller der. Jeg ville aldri vært det foruten, sier han.

– Så du levde den amerikanske «college-drømmen» som vi ser på film?

– Både ja og nei. For min del var det ikke like mye festing som på film. Studentene er mye mer seriøse, og jeg følte at jeg levde som en profesjonell idrettsutøver. Vi hadde to til tre treninger om dagen og tilgang på fysioterapeut til enhver tid med massasjer opp og i mente. Så det var veldig proft.

– Jeg levde som et proff, uten å være proff. Oppholdet var helt «outstanding».

TALENT: Det var treneren til College-laget som ga Jacobsen plass på North Park University, etter han så video av en kamp i Norge. Foto: Privat

– Hvordan fikk du denne muligheten?

– Jeg signerte med et firma i Norge som rekrutterte meg dit. Jeg fikk tilbud av flere skoler, så jeg kunne velge mellom fire universiteter som var interesserte i å ta meg inn. Trenerne hadde sett video av meg som spilte, og hadde lyst til å gi meg en sjanse. Det gjelder å få oppmerksomhet hos trenere, så får du konkrete tilbud på bordet.

BASKETDRØMMEN: Jacobsen likte seg godt i USA og levde som en basketproff i Chicago. Foto: Privat

Ikke lett å få jobb i USA

Etter tre år som student og basketspiller for North Park Vikings, satt Jacobsen igjen med en bachelor i business management og mange gode minner fra livet som «college athlete», som de ble kalt, på universitetet.

Nå var han klar for å jobbe. Den nyutdannede 23-åringen følte seg ikke ferdig med USA og ville skaffe seg jobb der.

– Jeg søkte på masse forskjellige jobber, hovedsakelig i Los Angeles – fordi jeg ville prøve å bo der.

FERDIG UTDANNET: Jacobsen var ferdig med bacheloren ved North Park University i mai 2021. Foto: Privat

Jacobsen søkte på noe kalt OPT (Optional Practical Training) som betyr at man utvider visumet sitt med ett år. Det gjorde han for å jobbe i USA. Han fikk innvilget visumet i slutten av juni.

– Jeg var på noen intervjuer her og der, og noen virket interesserte, mens andre var mindre interesserte. Jeg var litt sånn: «Jaja, jeg tar det jeg kan få».

Etter å ha søkt på godt over tjue jobber fikk han napp på tre av dem. Han fikk erfare at det ikke var lett å komme inn på jobbmarkedet.

– Jeg søkte på jobber innen alt fra markedsføring og telefonsalg.

Den ene jobben fikk han napp på samme dag som han søkte på den.

– Det var en jobb i Live Nation, der jeg skulle drive med markedsføring og management for små band og idrettslag knyttet til arrangementer.

Telefonen som endret alt

Jacobsen takket ja til jobben, men bare et kvarter senere fikk han en telefon som brått endret alt.

– Plutselig fikk jeg en telefon av TV-produksjonsselskapet Strix som kunne fortelle at de gjerne ville ha meg med i årets sesong av Farmen. Så da måtte jeg ringe tilbake til Live Nation å si at jeg måtte takke pent nei til jobben alllikevel.

– Det er helt sjukt at det skjedde på samme dag, kort tid etter hverandre.

Farmen-eventyret trumfet jobblivet i Los Angeles.

GOD GJENG: Deltakerne på Farmen fikk et nært forhold til hverandre på gården. Fra venstre: Heidi Persdatter Greiner Haaker, Tonje Frigstad, og Heidi Lereng. Foto: Alex Iversen/ TV 2

– Jeg tenkte at denne muligheten får jeg bare en gang i livet, så jeg kunne ikke takke nei til Farmen.

Men det var ikke særlig planlagt fra Jacobsen sin side å melde seg på Farmen.

– Jeg meldte meg på selv – og sendte inn søknaden bare tjue minutter før fristen gikk ut.

– Hadde du tro på at du kom til å bli plukket ut til Farmen?

– Jeg hadde helt klart troen. Det må man alltid ha når man satser på noe, tenker jeg.

24-åringen forteller at veien inn i jobbmarkedet i USA ikke er lett uten erfaring – og det er heller ikke lett om du ikke er amerikaner.

– Det er ikke så lukrativt å jobbe i USA om du ikke har noe erfaring å vise til fra før av. Selv om jeg hadde papirene mine i orden, så er det en liten barriere å bryte før man får napp på jobbfronten.

Men han tror også det var ekstra vanskelig på grunn av pandemien og nedstengning.

– I tillegg hadde jeg bare visum for ett år, og det kan nok påvirke arbeidsgiveren.

– Fant nesten artisten i meg

Visumet fikk han ikke bruk for likevel, og turen gikk hjem til Norge – bare én uke før han skulle dra hundre år tilbake i tid på Farmen.

– Jeg rakk en svipptur hjem så jeg fikk hilse på venner og familie – men det gikk ganske slag i slag.

Selv om Farmen går på TV i fire uker til, ble innspillingen ferdig i starten av oktober. I etterkant av Farmen er Jacobsen evig takknemlig for opplevelsen.

HARD JOBBING: Farmen bød på hard jobbing og mye latter. Her sammen med Kåre Skaret Bjøringsøy. Foto: Alex Iversen/ TV 2

På Farmen fikk han utfordret seg på ting han aldri trodde han skulle bli utfordret på.

– Jeg måtte by på meg selv både med skuespill, synging, parodier og dansing – ja, rett og slett lage show. Jeg måtte virkelig gå ut av komfortsonen min. Konseptet innebar mye mer enn hva jeg trodde før jeg dro inn. Jeg var mest forberedt på hardt fysisk arbeid og lite mat.

Men Jacobsen er veldig glad for at han ble utfordret, og for at han fikk brukt kreativiteten sin.

– Jeg fant nesten litt artisten i meg der inne. Det var veldig gøy. Jeg vokste veldig som person under Farmen-oppholdet, flirer han.

I løpet av ukene på Farmen fikk Jacobsen spesielt god kontakt med sørlandsjenta Tonje Frigstad (21). Idag innrømmer de at det er god tone mellom dem – men at de foreløpig ikke kan melde om at de er kjærester.

FLØRTING I LUFTEN: Jacobsen fant tidlig tonen med Tonje Frigstad. Foto: Alex Iversen/ TV 2

TV-jobb og Skal vi danse

Etter mange uker i Farmen-boblen har Jacobsen kommet seg godt til rette i 2021. Foreløpig bor han i Tromsø – men han har planer om å flytte til Oslo.

– Hva er planene dine i Oslo?

– Jeg har bare lyst til å oppleve Oslo-livet å skaffe meg jobb der. Også har jeg lyst til å ta en master, men det blir kanskje etter jul. Jeg er ganske åpen egentlig – jeg får se hvilke muligheter som dukker opp.

Selv om Jacobsen har en bachelor i business management, kunne han tenke seg å jobbe mer kreativt. Farmen-oppholdet ga han mersmak til å jobbe med TV.

NYE MULIGHETER: Etter Farmen-oppholdet ønsker Jacobsen å jobbe mer kreativt, og TV-debuten har gitt mersmak. Foto: Privat

– På Farmen ble jeg kjent med Mohammed (journ.anm. Sarmadawy), som jobber som fotograf og regissør, og jeg har lært mye av han, spesielt etter oppholdet. Det virker utrolig spennende å jobbe i TV-bransjen, og det finnes mange muligheter der ute.

– Jeg har jo en lederutdannelse, så jeg er sånn sett ganske allsidig. Det virker veldig gøy å få jobbe enten foran eller bak kamera.

– Er det noe spesielt du tenker hadde vært kult å få være med på?

– Nei, altså jeg sier ikke ja til hva som helst. Men jeg fikk høre hele oppveksten at jeg var så dårlig på å danse, så det hadde vært gøy å delta i Skal vi danse. Da hadde jeg fått lært meg noe i hvert fall. Neida, jeg vet ikke om jeg tør å sikte så høyt. Men det hadde nok vært den største utfordringen i livet, tror jeg.

Han innrømmer også at 71 grader nord hadde vært gøy.

– Vi får se hva som skjer. Jeg tenker at det er viktig å ha litt ambisjoner i livet –da er man på riktig vei i hvert fall.

Se Farmen tirsdag, onsdag og søndag på TV 2 og når du vil på TV 2 Play.

Se også Torpet mandag, torsdag, fredag og søndag når du vil på TV 2 Play.