De har begge spilt El Clásico og andre store rivalderbyer i Tyskland, men for Marc Bartra og Ivan Rakitic er det noe helt spesielt med oppgjørene mellom Real Betis og Sevilla.

– Derbyet vårt er noe helt spesielt, sier Ivan Rakitic til TV 2.

Den kroatiske Sevilla-spilleren stiller opp for pressen tre dager før han og lagkameratene skal reise på tvers av hjembyen og besøke byrival Real Betis på Estádio Benito Villamarin søndag kveld – et byderby som av mange er beskrevet som et av de heftigste i europeisk fotball.

– Det er kanskje et av de beste derbyene man kan oppleve, ikke bare i Spania, men i hele Europa, sier Betis-spiller Marc Bartra.

De to tidligere Barcelona-spillerne bør vite hva de snakker om.

PROFIL: Real Betis-spiller Marc Bartra har en fortid i både Barcelona og Borussia Dortmund. Foto: TV 2

Begge har opplevd å spille El Clásico-oppgjørene mot Real Madrid og begge har spilt Revierderbyet i tysk fotball – Rakitic som Schalke 04-spiller, Bartra i Borussia Dortmunds farger.

– Forholdet mellom «sevillistas» og «béticos» er noe utrolig spesielt. Vi lever sammen hver eneste dag, sier Rakitic.

– Det er så mye mer enn fotball. Det er hverdagen og folk som lever sammen. Det er brødre, fedre og sønner hvor den ene holder med Sevilla og den andre med Betis, sier Bartra.

– Vi er sammen hele tiden. Mange av naboene mine holder med Betis, han som fyller bensin for meg holder med Betis og damen på supermarkedet er en «bética». Det samme er jeg helt sikker på at en Betis-spiller kan fortelle deg at han opplever, sier Rakitic.

– Han er en luring

Historisk var Sevilla byens første fotballklubb da den ble etablert i 1890. Nesten 20 år senere, i 1907, ble Real Bétis Balompíe etablert.

Nykomlingen ble startet opp som følge av en uenighet internt i Sevilla-styret og en gruppe medlemmer valgte derfor å tre ut av klubben og starte sin egen.

Rivaliseringen mellom byens to fotballklubber er holdt godt vedlike gjennom 100 år. En periode på tidlig 2000-tall var det nærmest hatsk stemning mellom klubbene.

I derbyet mellom lagene i en Copa del Rey-kamp i mars 2007 gikk det så hardt for seg at Sevilla-trener Juande Ramos ble slått bevissløst av en frossen vannflaske som kom svevende fra tribunen og traff ham i hodet.

SKANDALESCENER: Juande Ramos ble slått bevisstløs av en frossen vannflaske under derbyet i 2007. Foto: Cristina Quicler

Ramos ble fraktet bevisstløs ut av stadion og til sykehus, der han ble skrevet ut noen dager senere.

I dag har den hatske stemningen roet seg betraktelig – av ulike grunner.

Dødsfallet til Sevillas Antonio Puerta i august 2007 samlet en hel by i sorg da den unge fotballspilleren gikk bort etter en hjertestans på banen. Noen år senere var begge lags supportere sterke bidragsytere da Betis-talentet Miki Roque fikk kreft og senere gikk bort.

Kombinert med et Real Betis-lag som beveget seg som en heis mellom de to øverste divisjonssystemene, roet den intense stemningen seg ned i byen.

– I mine første år i klubben, var det ikke helt den samme gnisten i derbyene, sier Rakitic, som hadde sin første periode i klubben mellom 2011 og 2014 før han gikk til Barcelona.

RUTINERT: Tidligere Barcelona-stjerne Ivan Rakitic (33) har spilt seks kamper for Sevilla denne sesongen. Foto: TV 2

– Men nå synes jeg det virker som at gnisten er blitt tent igjen. På søndag tror jeg det vil bli en opphetet stemning på en positiv måte – jeg er sikker på at det ikke blir noen problemer, avslutter kroaten.

